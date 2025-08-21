Pide Zulmma reactivar la economía de la región Centro-Carbonífera

La diputada Zulmma Guerrero urgió a que se reactive la economía tanto en la región Centro como en la Carbonífera, con su inclusión en polos de desarrollo económicos para contrarrestar los efectos del cierre de AHMSA y empresas como Trinity.

“Ha venido a ser un golpe de varios años con la caída de AHMSA, con muchísimos proveedores de la región, con tantos trabajadores que han tenido que emigrar a muchos lugares, es urgente la reactivación económica”.

La legisladora dijo que esta parte del estado cuenta con una mano de obra calificada, sin embargo es necesario que existan inversiones que generen empleo.

Dijo que la ubicación geográfica es estratégica, pues ciudades como Monclova y Sabinas se encuentran a menos de dos horas de la frontera, por lo que muchas empresas pueden sacar ventaja de ello.

Sobre la posibilidad de que se explote el gas shale en la región, Zulmma Guerrero dijo que se tendría que valorar la viabilidad debido a que su extracción implica uso de agua, y la región no tiene ese recurso, además de que recientemente se dañó la línea general de conducción de agua que abastece a toda la región y se limitó el acceso a este recurso

