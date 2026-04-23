Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_04_23_at_3_34_09_PM_1_ede588d1c6
Nuevo León

Se reúnen afectados de Proyectos 9 con vicefiscal

Liliana Leal, vocera del colectivo, indicó que Orozco les reiteró que la primera audiencia de imputación se llevará a cabo el 6 de mayo

  • 23
  • Abril
    2026

Cerca de una veintena de afectados de la empresa Proyectos 9, se reunió este jueves con el vicefiscal del estado, Luis Enrique Orozco, quien accedió a la petición de facilitarles los servicios de abogados de oficio.

Esto con la finalidad, dijeron asistentes a la reunión, de que ya no estén gastando más dinero en pagar litigantes porque ya cargan con el problema de no poder recuperar su inversión hasta el momento.

La reunión con el funcionario de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL), se llevó a cabo en las oficinas de esta dependencia y se extendió

Autoridades confirman fecha de audiencia de imputación

Liliana Leal, vocera del colectivo, indicó que Orozco les reiteró que la primera audiencia de imputación se llevará a cabo el 6 de mayo y luego se procederá con otras nueve.

También indicó que se les pidió invitar a otros afectados a presentar la denuncia para integrarlas a la investigación.

“Tuvimos una entrevista con el vicefiscal, Luis Orozco, nos fue de maravilla, nos trató con mucho humanismo, con mucha empatía.

“Nos comentó que presentáramos denuncias, que nos va a dar abogados de oficio para que ya no estemos gastando en abogados y que tenemos que seguir esto, porque es un delito que tiene que ser denunciado.

“Presentar denuncias lo más pronto posible, que entre más pronto posible, es mucho mejor”, señaló.

Protestas previas y seguimiento del caso

La reunión se da luego de que los afectados realizaron el pasado 13 de abril una protesta en el edificio de la FGJNL pidiendo audiencia y de que acusaran tortuguismo en el caso.

Leal indicó que seguirán los acercamientos con esa instancia de justicia de Nuevo León.

“El 6 de mayo es la primera audiencia de imputación, ya está programada y ya está el notificado”, señaló.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

image_f38f096333
Denuncian fraude millonario en proyecto Chinatown
Whats_App_Image_2026_04_24_at_3_34_38_PM_045417d760
Entrega Américo Villarreal 80 mdp para fortalecer la ganadería
el_horizonte_info7_mx_24_203000a4ee
Van 79 denuncias contra Proyectos 9; Fiscalía alista imputaciones
publicidad

Últimas Noticias

Policia_49a1caf4bb
Ataque armado en bloqueo deja seis muertos en Chiapas
ICE_6a56d0843a
Cae ofensiva migratoria: bajan 12% arrestos de ICE en EUA
large_Whats_App_Image_2025_04_12_at_3_23_33_PM_bfc2d85ef4_5bd3356c81
André-Pierre Gignac: el delantero que marcó una era en Tigres
publicidad

Más Vistas

nl_proyectos_9_3ccc2a3ec5
'Yo aquí estoy; obras seguirán': José Lobatón
nl_proyectos_9_sohl_f6a143c21b
Abandonan obras de Proyectos 9... y denuncias siguen en aumento
Whats_App_Image_2026_04_24_at_12_52_58_AM_281a110f12
Auténticos vs. Borregos un verdadero clásico ¡de campeones!
publicidad
×