Se reúnen afectados de Proyectos 9 con vicefiscal

Cerca de una veintena de afectados de la empresa Proyectos 9, se reunió este jueves con el vicefiscal del estado, Luis Enrique Orozco, quien accedió a la petición de facilitarles los servicios de abogados de oficio.

Esto con la finalidad, dijeron asistentes a la reunión, de que ya no estén gastando más dinero en pagar litigantes porque ya cargan con el problema de no poder recuperar su inversión hasta el momento.

La reunión con el funcionario de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL), se llevó a cabo en las oficinas de esta dependencia y se extendió

Autoridades confirman fecha de audiencia de imputación

Liliana Leal, vocera del colectivo, indicó que Orozco les reiteró que la primera audiencia de imputación se llevará a cabo el 6 de mayo y luego se procederá con otras nueve.

También indicó que se les pidió invitar a otros afectados a presentar la denuncia para integrarlas a la investigación.

“Tuvimos una entrevista con el vicefiscal, Luis Orozco, nos fue de maravilla, nos trató con mucho humanismo, con mucha empatía. “Nos comentó que presentáramos denuncias, que nos va a dar abogados de oficio para que ya no estemos gastando en abogados y que tenemos que seguir esto, porque es un delito que tiene que ser denunciado. “Presentar denuncias lo más pronto posible, que entre más pronto posible, es mucho mejor”, señaló.

Protestas previas y seguimiento del caso

La reunión se da luego de que los afectados realizaron el pasado 13 de abril una protesta en el edificio de la FGJNL pidiendo audiencia y de que acusaran tortuguismo en el caso.

Leal indicó que seguirán los acercamientos con esa instancia de justicia de Nuevo León.

“El 6 de mayo es la primera audiencia de imputación, ya está programada y ya está el notificado”, señaló.

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