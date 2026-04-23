Invierten $250 mil pesos en ejido de Ramos Arizpe

Con una inversión cercana a los $250,000 pesos, el municipio de Ramos Arizpe inició la construcción de una explanada comunitaria en el ejido San Antonio de Acatita, proyecto que busca no solo mejorar la infraestructura social, sino generar actividad económica en la zona rural.

La obra, definida por los propios habitantes a través del programa “En Tu Ejido Tú Decides”, beneficiará directamente a 53 familias, es decir, alrededor de 144 personas, quienes contarán con un espacio para eventos, actividades productivas y convivencia comunitaria.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que este tipo de proyectos tienen un impacto más allá del ámbito social, al convertirse en una oportunidad para que las comunidades generen ingresos mediante la realización de eventos, fiestas y actividades tradicionales.

Indicó que la intervención forma parte de una estrategia más amplia de fortalecimiento rural que incluye acciones como rehabilitación de luminarias, apoyo al campo con semilla y barbecho, así como el impulso al transporte escolar y programas alimentarios.

Por su parte, la directora de Desarrollo Rural, Maribel Marty Garza, destacó que durante este año el programa ha permitido ejecutar obras definidas directamente por las comunidades, como infraestructura hidráulica en La Tortuga, entrega de maquinaria agrícola en San Juan de Sauceda y mejoras en caminos rurales en Landeros.

Las autoridades municipales señalaron que este esquema busca atender necesidades específicas del sector rural y promover un desarrollo equilibrado en las comunidades de Ramos Arizpe.

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