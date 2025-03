Se reunirán Estado y municipios por restricciones a tráileres

En Nuevo León, las autoridades estatales y municipales tendrán que reunirse para aclarar cuál será la intervención de los ayuntamientos en las restricciones que para circular el gobierno estatal aplicará a los tráileres cuyo destino final no sea la ciudad de Monterrey, según el nuevo acuerdo estatal.

El alcalde regio, Adrián de la Garza, quien a nivel estatal es el presidente de la Asociación de Alcaldes, y a nivel federal dirige la Conferencia Nacional de Municipios de México, dijo que, según ese acuerdo, al Instituto de Movilidad estatal le correspondería hacer los operativos, pero no se ha especificado cómo.

El pasado sábado, el gobierno estatal publicó un acuerdo administrativo para que, a partir del próximo 1 de abril, todo el transporte de carga, incluidos los tráileres, que no tenga como destino a esta ciudad, no pueda circular entre las 6:00 y las 22:00 horas, lo que contrasta con el Reglamento Homologado de Tránsito Metropolitano, que marca que no pueden circular de 6:30 a 9:30 horas y de las 18:00 a las 20:00 horas.

"Lo que hemos estado platicando los diferentes alcaldes y también en contacto con el gobierno del Estado es que habrá alguna reunión. Y evaluar también por parte del gobierno del Estado si se da una prórroga", expresó.

El edil afirmó que el tema debe aclararse.

"Va a haber reuniones en donde se podrá dilucidar y sobre todo resolver estas problemáticas. Ahorita lo que podemos entender es que faculta a la dirección que tiene que ver con movilidad del gobierno del Estado; sin embargo (la disposición) habla también del auxilio de los policías y tránsitos del área metropolitana, entonces ahí en esa parte es donde necesitamos claridad para implementarlo".

"Por lo pronto, los municipios tenemos un reglamento homologado", aseveró.

