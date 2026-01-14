Podcast
Nuevo León

Sella Monterrey alianza con Saltillo rumbo al Mundial 2026

Monterrey y Saltillo formalizaron una alianza turística que busca aprovechar la cercanía e identidad compartida para maximizar la derrama económica del Mundial

  • 14
  • Enero
    2026

Los gobiernos municipales de Monterrey y Saltillo formalizaron este miércoles una alianza turística estratégica que busca aprovechar la cercanía geográfica y la identidad compartida para maximizar la derrama económica que generará la Copa Mundial FIFA 2026.

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, recibió en el Palacio Municipal a su homólogo de Saltillo, Javier Díaz González, para signar el convenio que establece un corredor regional diseñado para atraer a visitantes nacionales e internacionales.

De la Garza destacó que la naturaleza de ambas ciudades permite una complementariedad única, la cual ahora contará con una estructura formal para fortalecerse.

Saltillo y Monterrey son ciudades que se complementan. Como autoridades, ponemos las condiciones para que estas relaciones se fortalezcan; estoy seguro de que este convenio potenciará aún más lo que nuestras ciudades ya han desarrollado por naturaleza”, afirmó el edil regiomontano.

De la Garza subrayó que el escaparate global que representa el Mundial no solo beneficiará a Monterrey como sede, sino que debe proyectarse hacia la capital de Coahuila, generando un beneficio compartido en toda la zona.

La colaboración entre ambas capitales contempla una agenda de trabajo que incluye campañas de difusión de los atractivos de ambas ciudades como un solo paquete regional, coordinación para recibir y movilizar flujos masivos de turistas durante 2026, fomento a la identidad del norte y programas de vinculación artística.


