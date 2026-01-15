'The Life of a Showgirl', de Swift, el álbum más vendido en EUA

Taylor Swift volvió a colocarse en la cima de la industria musical en Estados Unidos.

Su álbum "The Life of a Showgirl" fue el más vendido de 2025 al sumar copias físicas, descargas digitales y reproducciones en plataformas, con un total de 5.6 millones de unidades.

El respaldo del público impulsa a Swift

Aunque el disco recibió críticas divididas, la respuesta del público fue contundente. El material logró vender 1.6 millones de vinilos y 1.9 millones de discos compactos, además de un alto volumen de escuchas en streaming.

Con este logro, Swift suma su cuarta ocasión como líder anual de ventas, tras hacerlo anteriormente con "Fearless", 1989 y "The Tortured Poets Department".

Bad Bunny se mantiene entre los favoritos

Por otra parte, el álbum "DeBÍ TiRAR MáS FOToS", de Bad Bunny, se ubicó en la quinta posición del ranking, con alrededor de 2.3 millones de unidades, confirmando su peso en el mercado estadounidense pese a la fuerte competencia.

El listado fue encabezado también por Morgan Wallen, quien ocupó el segundo sitio con "I’m the Problem" (5.1 millones), seguido por SZA con "SOS" y la banda sonora de K-Pop Demon Hunters.

Crecimiento del consumo musical

De acuerdo con datos de Luminate, el consumo total de álbumes en Estados Unidos creció 4.8% respecto a 2024, mientras que el streaming aumentó 4.6%, superando los 1.4 billones de reproducciones en el año.

Alex Warren lidera las canciones más escuchadas

En el terreno de los sencillos, el tema más reproducido del año fue "Ordinary", de Alex Warren, con más de 746 millones de escuchas, superando a "Luther", de Kendrick Lamar y SZA, y a "Golden", canción principal de K-Pop Demon Hunters.

Otros temas destacados fueron "Die With a Smile", de Lady Gaga y Bruno Mars; "I’m the Problem", de Morgan Wallen; y "Not Like Us", de Kendrick Lamar.

