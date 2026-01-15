Podcast
Nuevo León

Avanza NL con reforestación en la Explanada y Línea 1 del Metro

La Secretaría de Medio Ambiente impulsa Bosques Ciudadanos con plantaciones nativas en Monterrey y Guadalupe, además de sistema de riego automatizado

  • 15
  • Enero
    2026

La Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León reportó avances en el proyecto Bosques Ciudadanos con acciones de reforestación y forestación en puntos estratégicos del área metropolitana, enfocadas en ampliar espacios verdes y mejorar la calidad del aire.

¿Qué avances registra la Explanada de los Héroes?

En la Explanada de los Héroes, ubicada en el centro de Monterrey, se alcanzó un 70 por ciento de avance en la reforestación, con la plantación de más de 150 árboles nativos. Los trabajos abarcan la explanada principal y áreas aledañas como el puente al Museo de Historia Mexicana y el triángulo formado por las calles Doctor Coss y Zuazua.

El titular de la dependencia, Raúl Lozano Caballero, informó que esta cifra supera el objetivo inicial de 64 ejemplares anunciado en noviembre. Las especies plantadas corresponden a la región y fueron seleccionadas por su adaptación: sabinos, encinos robles, encinos verdes, anacahuitas, ébanos y huizaches. Algunos ejemplares, como los sabinos, ya presentan floración.

IMG_3430.JPG

¿Qué busca el proyecto en el centro histórico?

El proyecto contempla reducir el efecto de isla de calor asociado a la plancha de concreto y mantener la vocación cívica y ceremonial del espacio, permitiendo la realización de actividades tradicionales como desfiles. La estrategia prioriza el uso de especies nativas y la integración del arbolado al entorno urbano.

La siguiente etapa incluye la instalación de sistema de riego automatizado, iluminación especializada, sonido ambiental y adecuaciones eléctricas y de datos. La conclusión total del proyecto está programada para marzo de 2026.

IMG_3456.JPG

¿Cómo avanza la forestación bajo la Línea 1 del Metro?

En el municipio de Guadalupe, bajo la Línea 1 del Metro sobre Avenida Juárez, se plantaron 280 árboles como parte del mismo programa. La intervención transformó un espacio de tránsito en un corredor verde con áreas de sombra.

De acuerdo con la Secretaría, esta acción aporta servicios ecosistémicos como mejora de la calidad del aire, incremento de áreas arboladas y habilitación de zonas verdes funcionales en un eje urbano de alta circulación.

Con estas obras, el gobierno estatal mantiene la implementación de infraestructura verde en el área metropolitana, con proyectos simultáneos en distintos municipios para ampliar el arbolado urbano y ordenar el espacio público.


