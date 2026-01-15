Podcast
Nuevo León

Pide Educación denunciar presunto acoso en escuelas

La Secretaría de Educación solicitó a padres y docentes denunciar a un hombre que presuntamente acosó a estudiantes en la avenida Venustiano Carranza

  • 15
  • Enero
    2026

La Secretaría de Educación pidió a los padres de familia y personal docente denunciar formalmente al hombre que presuntamente acosó durante al menos tres días a estudiantes de las escuelas instaladas en la avenida Venustiano Carranza, en Monterrey.

Durante rueda de prensa, el secretario Juan Paura aseguró que tan pronto se tuvo conocimiento del incidente la dependencia se acercó a la comunidad académica.

“Cada vez que se presentan este tipo de acciones nosotros aplicamos los protocolos, esa es la instrucción que tienen los directores de los planteles, ya sea que sucedan dentro de las aulas o alrededor.

“Lo que hacemos es solicitar a los funcionarios educativos que presenten ante las autoridades las denuncias correspondientes y, si no nos corresponde a nosotros como terceros afectados entonces sí asesorar y apoyar a los padres de familia para que lo realicen”, dijo.

El miércoles, alumnos captaron en video y reportaron a un hombre que desde el lunes los abordaba con ofrecimientos y preguntas indebidas.

El sospechoso presuntamente les tomaba fotografías desde un automóvil y también trataba de interactuar con los menores en una plaza.


