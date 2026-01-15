Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Sheinbaum_Papa_Leon_XIV_75ee034eb8
Nacional

Presidencia gestiona posible visita de Papa León XIV a México

La mandataria federal aseguró que aunque no se tenga un anuncio formal, se tiene prevista esta visita tras la invitación realizada el pasado 12 de diciembre.

  • 15
  • Enero
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó las posibles gestiones para concretar la visita del Papa León XIV a México.

Durante la conferencia matutina de este viernes impartida desde Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo mencionó su solicitud a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para establecer esta visita.

Pedí a la secretaria de Gobernación que buscara el anuncio. Tenemos relación con la Iglesia Católica, pero la relación formal con el Vaticano es el anuncio" explicó la presidenta.

La mandataria federal aseguró que aunque no se tenga un anuncio formal, se tiene prevista esta visita tras la invitación realizada el pasado 12 de diciembre.

"Para saber cuál es la fecha, cuál es el interés. Recuerden que lo invitamos a que viniera a México y esperamos recibirlo este año" aseguró Sheinbaum Pardo.

Sin embargo, calificó la vista del Pontífice al país como "importante".

"Si es una visita importante. El Estado Mexicano es un estado laico, pero eso no quiere decir que no reconozcamos, además del papa como representante de un Estado, no reconozcamos que la gran mayoría del pueblo de México es un pueblo católico" expresó.

Afirmó que comparte una visión humanista con el líder del Vaticano, debido a que León XVI ha compartido su preocupación sobre temas como la lucha contra la violencia y temas de inmigración, de México y el mundo. Además, calificó como "buena" la visita si se llega a concretar.

Arquidiócesis Primada de México se encuentra con León XIV

Tras sostener una reunión privada, la Arquidiócesis Primada de México dio a conocer el agradecimiento del Papa XIV y manifestó su deseo e interés por estar pronto en el país.

León-XVI-busca-visitar-Mexico.jpg

En este comunicado, se compartió los avances y el compromiso entre los sacerdotes, así como de las comunidades religiosas y la coordinación entre el fortalecimiento del proceso de su corresponsabilidad eclesiástica.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

inegi_transporte_urbano_monterrey_6a736f3375
Sube 9.7% uso del Metro y Transmetro en Nuevo León en 2025: Inegi
mexicano_muerte_ice_atlanta_eabd29c7b0
México exige esclarecer muerte de migrante bajo custodia del ICE
lquida_general_motors_trabajadores_eaf9e8ee0a
Liquida General Motors a 1,900 trabajadores en Ramos Arizpe
publicidad

Últimas Noticias

EH_FOTO_VERTICAL_4_e9a75d52a6
Regiomontanos son ayudados bajo el programa "Maneja Seguro"
EH_FOTO_VERTICAL_3_b780612561
Municipio de Juárez construirá nueva secundaria moderna
Poder_Judicial_de_la_Federacion_3e1200712b
Sancionan a dos funcionarios judiciales por irregularidades
publicidad

Más Vistas

ghrsh_1835f319fc
Promueve Jesús Nava campañas de deshierbe en escuelas de Sant
abuso_aseguradoras_hospital_33d00777b1
Verán la luz en febrero los candados a las aseguradoras
reunion_trump_machado_1f7745d6c0
Afirma que Trump está comprometido con libertad de Venezuela
publicidad
×