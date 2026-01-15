Presidencia gestiona posible visita de Papa León XIV a México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó las posibles gestiones para concretar la visita del Papa León XIV a México.

Durante la conferencia matutina de este viernes impartida desde Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo mencionó su solicitud a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para establecer esta visita.

Pedí a la secretaria de Gobernación que buscara el anuncio. Tenemos relación con la Iglesia Católica, pero la relación formal con el Vaticano es el anuncio" explicó la presidenta.

La mandataria federal aseguró que aunque no se tenga un anuncio formal, se tiene prevista esta visita tras la invitación realizada el pasado 12 de diciembre.

"Para saber cuál es la fecha, cuál es el interés. Recuerden que lo invitamos a que viniera a México y esperamos recibirlo este año" aseguró Sheinbaum Pardo.

Sin embargo, calificó la vista del Pontífice al país como "importante".

"Si es una visita importante. El Estado Mexicano es un estado laico, pero eso no quiere decir que no reconozcamos, además del papa como representante de un Estado, no reconozcamos que la gran mayoría del pueblo de México es un pueblo católico" expresó.

Afirmó que comparte una visión humanista con el líder del Vaticano, debido a que León XVI ha compartido su preocupación sobre temas como la lucha contra la violencia y temas de inmigración, de México y el mundo. Además, calificó como "buena" la visita si se llega a concretar.

Arquidiócesis Primada de México se encuentra con León XIV

Tras sostener una reunión privada, la Arquidiócesis Primada de México dio a conocer el agradecimiento del Papa XIV y manifestó su deseo e interés por estar pronto en el país.

En este comunicado, se compartió los avances y el compromiso entre los sacerdotes, así como de las comunidades religiosas y la coordinación entre el fortalecimiento del proceso de su corresponsabilidad eclesiástica.

Comentarios