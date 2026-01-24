Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_01_24_at_10_12_26_PM_2_67ab87a132
Nuevo León

Senderista termina atrapado durante escalada en La Huasteca

El reporte se dio pasadas las 20:00 horas de este sábado, cerca de un tramo de la carretera a la presa Rompepicos, en el municipio de Santa Catarina

  • 24
  • Enero
    2026

Personal de Protección Civil de Nuevo León acudió al rescate de un senderista que quedó atrapado en un rapel ubicado en el paraje Pico Licos, de La Huasteca, en el municipio de Santa Catarina.

El reporte se dio pasadas las 20:00 horas de este sábado, cerca de un tramo de la carretera a la presa Rompepicos, en el citado municipio, donde usualmente acuden deportistas a realizar este tipo de actividades.

Hasta este lugar acudieron los rescatistas, quienes tuvieron que enfrentar las bajas temperaturas, neblina y profunda oscuridad para rescatar al hombre, cuya situación no se ha actualizado.

Este paraje Pico Licos es conocido por su complejidad para escalar, incluso a mediados del año pasado cobró la vida de un hombre quien cayó de una altura de 40 metros cuando se encontraba realizando actividades en este lugar.

WhatsApp Image 2026-01-24 at 10.12.26 PM.jpeg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

activan_refugios_tormenta_invernal_coahuila_6fc8de53dc
Activan refugios por tercera tormenta invernal en Coahuila
samuel_garcia_clases_flexibles_bajas_temperaturas_b1affd6a55
Aplican medidas de flexibilidad escolar por frío en Nuevo León
suspenden_clases_coahuila_masa_polar_artica_7daac149c6
Suspenden clases ante llegada de masa de aire polar a Coahuila
publicidad

Últimas Noticias

inter_obama_mineapolis_80b1cee4c5
Los Obama critican a Trump por tiroteos de ICE en Mineápolis
Manchester_united_2026_arsenal_12a11b897d
Manchester United gana por segunda vez consecutiva ante Arsenal
inter_mark_carney_a1ed7e6630
Canadá no firmará acuerdo con China tras amenazas de Trump
publicidad

Más Vistas

tae_kwon_do_2026_e2b2844feb
DIF Nuevo León impulsa inclusión en maestros de TaeKwonDo
Whats_App_Image_2026_01_24_at_10_32_29_1_7ed55fee1f
Salud alerta por sarampión y refuerza vacunación en Nuevo León
Emma_Watson_Tigres_f82407ab21
¿Traerá magia? Tigres Femenil ficha a Emma Watson
publicidad
×