Senderista termina atrapado durante escalada en La Huasteca

Personal de Protección Civil de Nuevo León acudió al rescate de un senderista que quedó atrapado en un rapel ubicado en el paraje Pico Licos, de La Huasteca, en el municipio de Santa Catarina.

El reporte se dio pasadas las 20:00 horas de este sábado, cerca de un tramo de la carretera a la presa Rompepicos, en el citado municipio, donde usualmente acuden deportistas a realizar este tipo de actividades.

Hasta este lugar acudieron los rescatistas, quienes tuvieron que enfrentar las bajas temperaturas, neblina y profunda oscuridad para rescatar al hombre, cuya situación no se ha actualizado.

Este paraje Pico Licos es conocido por su complejidad para escalar, incluso a mediados del año pasado cobró la vida de un hombre quien cayó de una altura de 40 metros cuando se encontraba realizando actividades en este lugar.





