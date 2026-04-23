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Nuevo León

Busca San Pedro combatir delincuencia con el programa 'Cascoff'

El alcalde Mauricio Farah explicó que el eje central del proyecto es eliminar el anonimato, un factor que suele ser aprovechado por la delincuencia

  • 23
  • Abril
    2026

Con el firme objetivo de reducir los índices de robo y fortalecer la seguridad en el sector comercial, el Municipio de San Pedro Garza García presentó oficialmente el programa "Cascoff".

Esta iniciativa establece como medida preventiva que todos los repartidores de plataformas digitales y servicios de entrega se retiren el casco antes de ingresar a los establecimientos.

El alcalde Mauricio Farah explicó que el eje central del proyecto es eliminar el anonimato, un factor que suele ser aprovechado por la delincuencia para cometer ilícitos.

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Al formalizar esta norma, el Municipio brinda un respaldo institucional a los locatarios, permitiéndoles solicitar el retiro del equipo de protección sin que esto genere confrontaciones directas.

“La idea es pedirles a todos los establecimientos de comida, sobre todo restaurantes... que al ingresar al establecimiento, no cuenten con el uso del casco o algo que esté cubriendo el rostro”, puntualizó el edil sampetrino.

Hacia una reglamentación estatal

La estrategia no pretende quedarse únicamente en una recomendación administrativa. Farah Giacomán detalló que ya se trabaja en conjunto con el Cabildo para formalizar la medida dentro del reglamento interno del municipio.

Una vez concretado este paso, se buscará elevar la propuesta al Congreso del Estado para que la normativa tenga alcance en todo Nuevo León.

Próximos pasos y ejecución

Para asegurar la correcta implementación de Cascoff, personal municipal iniciará recorridos en las principales zonas comerciales en los próximos días. El objetivo será:

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  • Informar detalladamente a los dueños de negocios sobre el protocolo.

  • Distribuir material informativo y señalética para los locales.

  • Fomentar la cultura de la prevención entre los repartidores.

Un modelo de corresponsabilidad

El programa es resultado de una coordinación estrecha con la Secretaría de Seguridad Pública, bajo un esquema que promueve el orden y la tranquilidad ciudadana.

Al evento de presentación asistieron José Luis David Kuri, Secretario de Seguridad Pública, y Juan Pablo Castuera, Secretario Ejecutivo del Alcalde, quienes respaldaron la medida como una herramienta clave para mejorar la vigilancia y la confianza en el entorno comercial de San Pedro.

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