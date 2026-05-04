SNTE en NL destaca coordinación sindical en Día del Trabajo

En el marco del Día del Trabajo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a través de los Comités Ejecutivos de las Secciones 21 y 50 en Nuevo León, reafirmó que los derechos del magisterio se sostienen con organización y responsabilidad colectiva.

Como parte de esta conmemoración, ambas secciones realizaron un encuentro deportivo en el municipio de Apodaca, actividad que reflejó la participación de la base trabajadora y la capacidad de construir coincidencias en la vida sindical.

Las dirigencias señalaron que, más allá de su carácter recreativo, este tipo de espacios contribuye a fortalecer la cohesión y la comunicación entre los agremiados. En ese sentido, destacaron que, en un entorno donde la dispersión debilita, la articulación entre las Secciones 21 y 50 representa una ruta de coordinación que fortalece la capacidad de representación.

Asimismo, subrayaron que los derechos laborales del magisterio son resultado de décadas de organización, por lo que su defensa requiere visión, firmeza y responsabilidad.

En Nuevo León, añadieron, la estabilidad permite avanzar en la construcción de acuerdos y en la consolidación de resultados en beneficio de los trabajadores de la educación.

Finalmente, hicieron un llamado a fortalecer la organización sindical y a asumir con responsabilidad el papel que implica formar parte de un gremio con historia y presencia en la entidad.

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