Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
IMG_3662_640980b836
Nuevo León

Samuel construirá 30 nuevas escuelas y 5 preparatorias

El gobernador subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia de continuidad, al asegurar que Nuevo León es primer lugar nacional en materia educativa

  • 04
  • Mayo
    2026

Durante la inauguración de la cancha número 520 en el estado, el gobernador de Nuevo León, a Samuel García, adelantó un ambicioso plan de infraestructura educativa que contempla la construcción de 30 nuevas escuelas y 5 preparatorias en lo que resta del año.

En su mensaje, el mandatario destacó que este proyecto busca fortalecer el acceso a la educación para niñas, niños y jóvenes en la entidad, además de consolidar el desarrollo académico en todos los niveles.

“Y también quiero decirles que vamos a construir este año 30 nuevas escuelas y 5 nuevas prepas. Un aplauso al ICIFED. Para todos nuestros niños, vamos a apoyar la educación”, expresó.

El gobernador subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia de continuidad, al asegurar que Nuevo León se ha mantenido en el primer lugar a nivel nacional en materia educativa.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

frio_2054fcc16f
Este jueves llegará a NL el frente frío 49; récord de temporada
El_Kakino_1b8621bcae
Detienen a ‘El Kakino’, secuestrador en NL, Coahuila y Tamaulipas
Manolo_Jimenez_2e71b008ab
Manolo Jiménez pide cerrar paso a candidatos vinculados al crimen
publicidad

Últimas Noticias

73ddca46b034ace9814ffa9bb9a5921c0603577cw_daa171abb5
Muerte de Maradona fue agonía prolongada: peritos
EH_CONTEXTO_34_8e51c283d6
Angelina Jolie pone en venta su mansión por casi US$30 millones
cruceros_mexico_destinos_donde_llegan_130049_1024x576_b7aa24ba32
España recibirá crucero con posible brote de hantavirus
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_05_03_at_14_29_45_3d2da13aca
Presa León entra a fase final; abastecerá a Nuevo León
pumas_america_queja_d3f5671af9
Pumas acusará ante Liga MX posible alineación indebida de América
EH_DOS_FOTOS_1_5d14838568
¡Sigue el minuto a minuto del partido Tigres vs Chivas!
publicidad
×