Samuel construirá 30 nuevas escuelas y 5 preparatorias

Durante la inauguración de la cancha número 520 en el estado, el gobernador de Nuevo León, a Samuel García, adelantó un ambicioso plan de infraestructura educativa que contempla la construcción de 30 nuevas escuelas y 5 preparatorias en lo que resta del año.

En su mensaje, el mandatario destacó que este proyecto busca fortalecer el acceso a la educación para niñas, niños y jóvenes en la entidad, además de consolidar el desarrollo académico en todos los niveles.

“Y también quiero decirles que vamos a construir este año 30 nuevas escuelas y 5 nuevas prepas. Un aplauso al ICIFED. Para todos nuestros niños, vamos a apoyar la educación”, expresó.

El gobernador subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia de continuidad, al asegurar que Nuevo León se ha mantenido en el primer lugar a nivel nacional en materia educativa.

Comentarios