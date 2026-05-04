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Tamaulipas

Sur de Tamaulipas albergará Tianguis de Pueblos Mágicos 2026

El evento reunirá a 177 destinos del país en Tampico, Ciudad Madero y Altamira, con miles de visitantes y expositores previstos

  • 04
  • Mayo
    2026

La zona conurbada de Tampico, Ciudad Madero y Altamira se colocará en el escaparate turístico nacional al ser designada como sede del Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos 2026, uno de los eventos más importantes de la Secretaría de Turismo federal.

El secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, dijo que este logro refleja el crecimiento sostenido de Tamaulipas como destino turístico, impulsado por el aumento constante en la afluencia de visitantes durante los periodos vacacionales y por la consolidación de atractivos como la Playa Miramar de Ciudad Madero, considerada ya un referente a nivel nacional.

Señaló que el encuentro reunirá a los 177 Pueblos Mágicos del país, convirtiendo a Tamaulipas en epicentro de la promoción turística de México durante noviembre de 2026, cuando se prevé la llegada de entre 5,000 y 6,000 visitantes, además de más de 2,500 expositores.

"El evento pondrá a Tamaulipas en los ojos de todo México; todos los secretarios de turismo del país ya están sumados y han confirmado su participación", subrayó.

La Expo Tampico será la sede principal del encuentro, marcando un hecho histórico, ya que será la primera vez que este evento de gran magnitud se realice en Tamaulipas y particularmente en la zona sur, lo que representa un voto de confianza por parte de la Federación para la capacidad organizativa y de infraestructura regional.

El secretario precisó que este encuentro será el segundo evento turístico más importante del país después del Tianguis Turístico nacional, por lo que la administración estatal ya trabaja coordinadamente con municipios, prestadores de servicios y el gobierno estatal para garantizar el éxito del evento.

Además, resaltó que durante el reciente Tianguis Turístico se concretaron importantes acuerdos comerciales, incluyendo siete convenios estratégicos y el relanzamiento de la ruta aérea Reynosa-Guadalajara con Volaris, así como nuevas gestiones para ampliar la conectividad aérea hacia Tamaulipas.

Con esta designación, el estado no solo fortalecerá su posicionamiento turístico, sino que también proyecta una importante derrama económica regional, con prioridad para que proveedores, servicios y beneficios económicos permanezcan en el sur de Tamaulipas.


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