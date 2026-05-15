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Nuevo León

Supervisa Arratia construcción de centro comunitario en Juárez

El secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia, encabezó una visita de supervisión para constatar los avances del nuevo Centro Comunitario Santa Isabel

  • 15
  • Mayo
    2026

La zona norte del municipio de Juárez se encamina hacia una importante transformación social. El secretario de Igualdad e Inclusión de Nuevo León, Félix Arratia Cruz, encabezó una visita de supervisión para constatar los avances del nuevo Centro Comunitario Santa Isabel, una obra que impactará directamente a más de 5,000 familias del sector.

El funcionario estatal realizó el recorrido acompañado por la presidenta municipal de Juárez, Mónica Oyervides, y por Luis Fernando Domínguez, director del Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León (ICIFED).

Durante el evento, Arratia Cruz destacó que el proyecto —cuya construcción inició en diciembre de 2025— responde al acelerado crecimiento demográfico que ha tenido esta zona en los últimos 15 años.

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"Estamos haciendo toda la obra que no se hizo en 40 años en tan solo cinco. Volteando a ver a las zonas que por años permanecieron en el olvido", afirmó el secretario, asegurando que las más de 35 mil viviendas del sector ahora cuentan con más opciones de desarrollo.

Infraestructura en tiempo récord

Gracias a la coordinación entre el Gobierno del Estado y el Municipio, el Centro Comunitario se edificó en un plazo de 150 días, estimando su apertura oficial antes de que concluya el presente mes de mayo.

Con una superficie de 550 metros cuadrados, el nuevo espacio contará con equipamiento integral diseñado para la atención ciudadana:

  • Salón polivalente con capacidad para 150 personas.

  • Sala de lactancia y consultorios médicos.

  • Comedor, patio de encuentro y área de casilleros.

  • Infraestructura accesible (rampas) y subestación eléctrica propia.

Por su parte, la alcaldesa Mónica Oyervides agradeció el respaldo estatal y enfatizó que estos espacios dignifican la vida de los juarenses, ofreciendo lugares seguros para el desarrollo integral de niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

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Juárez: Epicentro de la infraestructura social

Félix Arratia aprovechó el marco para refrendar el compromiso de la administración estatal: "El compromiso es claro y no nos podemos rajar, ni con el gobernador Samuel García, ni con las y los ciudadanos de Juárez".

Asimismo, se adelantó que a la par de este proyecto se construye otro macrocentro comunitario en la colonia Las Lomas. Dicha obra, que inició a mediados de abril de este año, tendrá más de 600 metros cuadrados de construcción, convirtiéndose en el centro comunitario más grande de Nuevo León para beneficiar a cerca de 50,000 personas.

Con estas acciones, la Secretaría de Igualdad e Inclusión busca abatir el rezago histórico en el municipio, apostando por la regeneración del tejido social y un "piso parejo" para todos los habitantes del estado.


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