Claudia Sheinbaum recibe a Michelle Bachelet en Palacio Nacional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró este viernes el respaldo de su gobierno a la candidatura de Michelle Bachelet para ocupar la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), durante un encuentro celebrado en Palacio Nacional con la exmandataria chilena.

La reunión se llevó a cabo en medio del impulso diplomático que México y Brasil mantienen para promover a Bachelet rumbo al máximo cargo del organismo internacional, pese a que recientemente el gobierno chileno retiró su apoyo oficial a la aspiración de la expresidenta sudamericana.

Sheinbaum reafirma respaldo de México a Bachelet

Tras el encuentro, Sheinbaum publicó un mensaje en redes sociales donde recordó que desde hace varios meses México anunció públicamente su respaldo a Michelle Bachelet para dirigir Naciones Unidas.

Recibí a Michelle Bachelet. Una mujer brillante, dos veces presidenta de Chile, promotora de la paz con desarrollo y justicia. Hace unos meses anunciamos nuestro apoyo para que ella presida la Secretaría General de Naciones Unidas. pic.twitter.com/cL4YD6BMnw — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 15, 2026

La mandataria mexicana describió a la expresidenta chilena como una figura con experiencia internacional y promotora de la paz, el desarrollo y la justicia social, en un momento donde distintos países buscan fortalecer el papel del multilateralismo frente a los conflictos globales.

El encuentro ocurrió en Palacio Nacional y formó parte de la agenda diplomática que Bachelet desarrolla en México.

México impulsa liderazgo latinoamericano en la ONU

Antes de reunirse con Sheinbaum, Michelle Bachelet sostuvo un encuentro con el canciller mexicano Roberto Velasco, donde abordaron el papel de Naciones Unidas frente a las tensiones geopolíticas, los conflictos armados y los desafíos internacionales actuales.

La Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que México mantiene su respaldo a la exmandataria chilena como parte de una estrategia para fortalecer el multilateralismo y reforzar el papel de las instituciones internacionales.

Además, el gobierno mexicano considera que Bachelet cuenta con la experiencia política y diplomática necesaria tras haberse desempeñado como presidenta de Chile y posteriormente como alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

Michelle Bachelet figura entre los perfiles que buscan encabezar Naciones Unidas una vez que concluya el mandato del actual secretario general, António Guterres.

Entre los nombres que también han sido mencionados para el cargo aparecen la exvicepresidenta costarricense Rebeca Grynspan y el diplomático argentino Rafael Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Para asumir la Secretaría General de la ONU, el candidato debe obtener el respaldo mayoritario del Consejo de Seguridad sin recibir veto de ninguno de sus miembros permanentes y posteriormente ser ratificado por la Asamblea General.

México insiste en fortalecer el multilateralismo

El respaldo mexicano a Michelle Bachelet ocurre en un contexto internacional marcado por guerras, crisis diplomáticas y crecientes tensiones geopolíticas.

En ese escenario, el gobierno de Sheinbaum ha insistido en la necesidad de fortalecer el diálogo internacional, revitalizar los organismos multilaterales y reforzar el respeto al derecho internacional como parte de los principios de la política exterior mexicana.

La eventual llegada de Bachelet al máximo cargo de Naciones Unidas también representaría la posibilidad de que, por primera vez en la historia, una mujer encabece oficialmente la ONU.

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