Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
HIZY_5_TNXIA_Akc_MK_bbec035e21
Nacional

Claudia Sheinbaum recibe a Michelle Bachelet en Palacio Nacional

La mandataria mexicana describió a la expresidenta chilena como una figura con experiencia internacional y promotora de la paz

  • 15
  • Mayo
    2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró este viernes el respaldo de su gobierno a la candidatura de Michelle Bachelet para ocupar la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), durante un encuentro celebrado en Palacio Nacional con la exmandataria chilena.

La reunión se llevó a cabo en medio del impulso diplomático que México y Brasil mantienen para promover a Bachelet rumbo al máximo cargo del organismo internacional, pese a que recientemente el gobierno chileno retiró su apoyo oficial a la aspiración de la expresidenta sudamericana.

Sheinbaum reafirma respaldo de México a Bachelet

Tras el encuentro, Sheinbaum publicó un mensaje en redes sociales donde recordó que desde hace varios meses México anunció públicamente su respaldo a Michelle Bachelet para dirigir Naciones Unidas.

La mandataria mexicana describió a la expresidenta chilena como una figura con experiencia internacional y promotora de la paz, el desarrollo y la justicia social, en un momento donde distintos países buscan fortalecer el papel del multilateralismo frente a los conflictos globales.

El encuentro ocurrió en Palacio Nacional y formó parte de la agenda diplomática que Bachelet desarrolla en México.

México impulsa liderazgo latinoamericano en la ONU

Antes de reunirse con Sheinbaum, Michelle Bachelet sostuvo un encuentro con el canciller mexicano Roberto Velasco, donde abordaron el papel de Naciones Unidas frente a las tensiones geopolíticas, los conflictos armados y los desafíos internacionales actuales.

La Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que México mantiene su respaldo a la exmandataria chilena como parte de una estrategia para fortalecer el multilateralismo y reforzar el papel de las instituciones internacionales.

Además, el gobierno mexicano considera que Bachelet cuenta con la experiencia política y diplomática necesaria tras haberse desempeñado como presidenta de Chile y posteriormente como alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

Michelle Bachelet figura entre los perfiles que buscan encabezar Naciones Unidas una vez que concluya el mandato del actual secretario general, António Guterres.

Entre los nombres que también han sido mencionados para el cargo aparecen la exvicepresidenta costarricense Rebeca Grynspan y el diplomático argentino Rafael Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Para asumir la Secretaría General de la ONU, el candidato debe obtener el respaldo mayoritario del Consejo de Seguridad sin recibir veto de ninguno de sus miembros permanentes y posteriormente ser ratificado por la Asamblea General.

México insiste en fortalecer el multilateralismo

El respaldo mexicano a Michelle Bachelet ocurre en un contexto internacional marcado por guerras, crisis diplomáticas y crecientes tensiones geopolíticas.

En ese escenario, el gobierno de Sheinbaum ha insistido en la necesidad de fortalecer el diálogo internacional, revitalizar los organismos multilaterales y reforzar el respeto al derecho internacional como parte de los principios de la política exterior mexicana.

La eventual llegada de Bachelet al máximo cargo de Naciones Unidas también representaría la posibilidad de que, por primera vez en la historia, una mujer encabece oficialmente la ONU.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

H_If_LKY_7_WMAAPSSX_3716f3b13a
Inaugura Claudia Sheinbaum hospital naval de Yukalpetén
sheinbaum_209ccddbf8
Sheinbaum rechaza presión tras entrega de exfuncionarios en EUA
Whats_App_Image_2026_05_16_at_12_42_56_1_e2a64b80e9
Sheinbaum inaugura CBTIS 305 en Mérida para impulsar educación
publicidad

Últimas Noticias

H_If_LKY_7_WMAAPSSX_3716f3b13a
Inaugura Claudia Sheinbaum hospital naval de Yukalpetén
el_horizonte_info7_mx_55_ae5a4aa048
Confiesa Louis Tomlinson que México lo hace sentir en casa
H_Iff5t_XWEAAO_Cp_V_154be07213
Tepatitlán 'comió' jaiba y es campeón ante Tampico Madero
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_05_14_at_8_42_39_PM_d5dd10af67
Prenderán Fan Fest: Chayanne, Enrique Iglesias e Imagine Dragons
Whats_App_Image_2026_05_14_at_2_15_16_PM_eb250968e1
Claves para proteger tu inversión en una preventa inmobiliaria
fenomeno_el_nino_2026_b65bce76f8
Alertan que fenómeno 'El Niño' podría ser 'muy fuerte' este 2026
publicidad
×