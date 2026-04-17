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Tamaulipas

DIF Victoria impulsa concurso infantil de salto de cuerda

Durante cada presentación, las y los participantes mostraron energía, talento y preparación, resultado del trabajo realizado en sus respectivos planteles

  • 17
  • Abril
    2026

En un ambiente de entusiasmo, convivencia familiar y participación estudiantil, el Sistema DIF Victoria, encabezado por su presidenta Lucy de Gattás, llevó a cabo la etapa municipal del Concurso de Rondas Infantiles y Salto de Cuerda 2026, actividad desarrollada como parte de la estrategia impulsada por el Sistema DIF Tamaulipas, presidido por la Dra. María de Villarreal.

El evento reunió a cientos de niñas y niños acompañados de sus familias, docentes y directivos escolares, quienes participaron en una jornada orientada al fortalecimiento de valores, la sana convivencia y el rescate de actividades tradicionales que forman parte del patrimonio cultural y educativo de las nuevas generaciones.

Promueven desarrollo integral y trabajo en equipo

Las dinámicas de rondas infantiles y salto de cuerda representan herramientas formativas que favorecen habilidades motrices, coordinación, creatividad, disciplina y trabajo colaborativo, además de incentivar espacios recreativos saludables para la niñez.

Durante cada presentación, las y los participantes mostraron energía, talento y preparación, resultado del trabajo realizado en sus respectivos planteles y del acompañamiento de docentes y familias.

Lucy de Gattás acompañó el desarrollo del concurso y reconoció el esfuerzo de cada uno de los participantes, destacando la importancia de generar espacios que fortalezcan la convivencia, los valores y la unión familiar.

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Escuelas ganadoras avanzan a etapa regional

Tras la evaluación del jurado calificador, se dieron a conocer los planteles que obtuvieron el primer lugar en cada categoría y que representarán a Ciudad Victoria en la próxima fase regional del certamen.

Rondas Infantiles: Escuela Victoria

Cuerda Individual: Escuela Ford 74

Cuerda en Pareja: Escuela Antonio Álvarez Berrones

Cuerda en Conjunto: Escuela República de México

Las autoridades reconocieron la destacada participación de todas las instituciones educativas, así como la colaboración de jurados e invitados especiales que contribuyeron al éxito de la jornada.

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Cierran jornada con música, baile y alegría

Como cierre del evento, niñas y niños disfrutaron de una tarde festiva llena de música, baile y actividades recreativas.

La jornada contó con la participación artística de la Academia de Ballet Actitud, que ofreció una presentación especial, además de la animación de personajes bailarines gracias al apoyo de Manhattan Producciones y la participación del Dr. Simi de Farmacias Similares, quienes pusieron ritmo y diversión al encuentro.

Con este tipo de actividades, el Sistema DIF Victoria refrenda su compromiso de impulsar acciones que fortalezcan el desarrollo integral de la niñez y promuevan la unión familiar en el municipio.

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