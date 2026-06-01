Taxis de apps podrán recoger pasaje en aeropuerto durante Mundial

La Secretaría de Turismo de Nuevo León anunció que los taxis de aplicación digital sí podrán recoger pasaje en el Aeropuerto Internacional de Monterrey durante el Mundial de Futbol, lo que representará una medida inédita al ser permitida por la federación.

Marícamen Martínez, titular de la dependencia estatal, precisó que se habilitará una bahía a 250 metros de las Terminales A, B y C para que los conductores de las APP puedan subir y bajar a los usuarios.

“Sí van a poder estar trabajando en una bahía que está cerquita desde la Terminal C”, anunció. “Son alrededor de 250 metros de la Terminal A a la Terminal B; se está manejando por shuttle, recogen a los pasajeros y los llevan. Es una bahía permitida por la federación”.

Aunque la nueva disposición será única y exclusivamente durante el Mundial, se analizará que sea permanente.

“Lo que queremos es que se quede”, indicó Martínez, “sabemos que las plataformas es un medio de movilidad de muchas personas en todos lados del mundo, se está trabajando porque se logre quedar”.

“Obviamente, esas plataformas no podrán recoger pasaje en la puerta A, ni en la B ni en la C; se van a concentrar en esa bahía que está cerquita”.

La Secretaría de Turismo informó que esta medida se aplicará luego de sostener pláticas con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y con el Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), que opera la terminal regia.

Maricarmen Martínez estuvo presente este lunes en la presentación del “Pasaporte Nuevo León”, una aplicación turística que servirá a los visitantes nacionales e internacionales para estar conectados de una forma más dinámica.

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