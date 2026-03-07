Podcast
Reporte Ciudadano
¿El primer Clásico Regio? Pocos hablan o conocen de este duelo

La primera batalla entre Rayados y Tigres fue el domingo 13 de marzo de 1960 en el Estadio Tecnológico… y no el 13 de julio de 1974 en el Estadio Universitario

  • 07
  • Marzo
    2026

La historia del futbol de Nuevo León dicta que la edición uno del Clásico Regiomontano entre Rayados y Tigres se jugó el sábado 13 de julio de 1974 en el Estadio Universitario, en la Jornada 1 de la Temporada 1974-1975 de la Primera División del balompié mexicano, mismo que finalizó 3-3, con los de la UANL como equipo local.

Sin embargo, datos revelados hace poco informan que el verdadero primer derbi de la Sultana del Norte se celebró el domingo 13 de marzo de 1960 en la Segunda División, en la Fecha 33, penúltima jornada de la temporada 1959-1960 del máximo circuito del futbol azteca, en la época de los famosos torneos largos.

En dicho cotejo, los felinos fueron locales administrativos en el Estadio Tecnológico, en un partido en el cual del Monterrey se llevó el triunfo con un marcador de 2-0.

'Chiras' y Moro marcaron primeros goles en los Clásicos 

Agustín “Chiras” Prieto y el argentino José Antonio “Moro” Juárez marcaron los goles de este desafío.

El triunfo fue fundamental para la historia de La Pandilla y significó más que el orgullo de la ciudad, ya que los dejó a un paso del Campeonato y, por ende, del ascenso al máximo circuito.

En esa época, se otorgaban dos puntos al equipo ganador, los cuales se dividían en partes iguales si el marcador terminaba en empate.

Además, no existían las Liguillas, con lo cual el equipo que obtuviera más unidades al finalizar el torneo lograba el Campeonato de la Segunda División y, con ello, su ascenso a la Primera División.

Gracias a que obtuvieron el triunfo en este primer Clásico Regio, los Rayados se colocaron en una posición privilegiada, en donde sólo dependían de sí mismos para ascender, con solamente una jornada por disputar.


