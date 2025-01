Tiene la presa Libertad un 98% de avance, se concluirá en marzo

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó un avance del 98% en la obra de la Presa Libertad; la nueva fecha de inauguración será en marzo de este año, pero al momento mantiene un llenado del 27 por ciento.

A través de su perfil en “X”, el director de la comisión, Luis Carlos Alatorre, compartió un video mientras sobrevuela el embalse en un helicóptero para mostrar los avances que lleva la construcción.

Junto a estas imágenes, Alatorre señaló que falta poco para que la Presa Libertad se integre a la red hidráulica de Nuevo León y próximamente estará suministrando el vital líquido a los hogares neoleoneses.

“Así luce la presa Libertad con un 98% de avance; pronto esta obra hidráulica se sumará a la red de presas de Nuevo León en beneficio de los neoleoneses.

“La Conagua trabaja para garantizar el derecho humano al agua en la región y fortalecer el bienestar y desarrollo de la población”, publicó Alatorre.

A este recorrido para supervisar la obra hídrica también acudió el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y el Director de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán.

El pasado 25 de octubre, el mismo mandatario informó que la presa a la que le cabrán alrededor de 300 millones de metros cúbicos (Mm3) de agua estaba al 22% de su llenado.

De esta presa, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no presenta registro diario dado que todavía no está terminada, pero el embalse ya está almacenando líquido, aunque no informó sobre el nivel de almacenamiento.

Hasta esa fecha, el avance de la cortina de la presa Libertad es de un 96%, mientras que el avance global de la obra es del 85%; se han vaciados 1 millón 114,863.35 metros cúbicos (m3) de concreto.

En agosto del 2024, Barragán había informado que este embalse estaría concluido para el 31 de diciembre del mismo año; sin embargo, llegó la fecha estimada y ahora, casi al concluir enero, sale nueva información al respecto.

"En el caso para dar terminación a la cortina de la presa Libertad, nos falta colocar un volumen de 104 mil 700 metros cúbicos de CCR y también de concreto convencional.

"De acuerdo a este programa ya autorizado, la fecha de finalización es el 31 de diciembre del 2024", informó Barragán en ese momento.





