Toma protesta Paola González como magistrada de la Sala del TJA

La morenista Paola González Castañeda tomó protesta este miércoles 26 de noviembre de 2025 como magistrada de la Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa correspondiente a Nuevo León.

Dicha ratificación formó parte del paquete de nombramientos enviados por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien la propuso para ocupar esta magistratura por un periodo de 10 años improrrogables, que iniciará el 1 de enero de 2026.

La presidenta de la Mesa Directiva fue la encargada de tomarle protesta en el Pleno, formalizando así su incorporación al Poder Judicial, luego de que el Senado de la República aprobó su nombramiento con 66 votos a favor y 32 en contra.

Su designación ocurrió un día después de su comparecencia ante la Comisión de Justicia, en la que expuso su trayectoria profesional junto con otros candidatos aspirantes a cubrir vacantes en distintas salas regionales.

Tras una sesión de casi cinco horas, la comisión avaló el dictamen que incluía su nombre, señalando que cumplía con los requisitos constitucionales y contaba con experiencia suficiente para asumir el cargo.

La ahora magistrada ha ocupado diversos cargos públicos, donde fue diputada federal, candidata de Morena a la alcaldía de Juárez y secretaria técnica de la Secretaría de Gobernación en Nuevo León.

Su nombramiento coincidió con la ratificación de otros perfiles que también integrarán salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como Jorge Muñoz Barrett, Mayra Alicia Alvarado Cruz, María Elena Montero García, Miguel Ernesto Pompa Corella, entre otros.

Aunque la discusión incluyó voces que pidieron avanzar hacia procesos de selección más transparentes y con mayor participación ciudadana, la mayoría parlamentaria defendió que las evaluaciones realizadas garantizaron la idoneidad de los aspirantes.

Con su protesta formalizada, González Castañeda se prepara para asumir funciones a partir del próximo año, en un tribunal que enfrenta un crecimiento sostenido en la carga de trabajo y la necesidad de agilizar la resolución de asuntos administrativos en Nuevo León.

