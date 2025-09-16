Cerrar X
Nuevo León

Trae EducationUSA México Expo universidades 2025 a Monterrey

De acuerdo con los organizadores, la exposición contará con la participación de más de 30 universidades de 18 estados de la Unión Americana

  • 16
  • Septiembre
    2025

Monterrey se prepara para recibir a decenas de instituciones educativas de Estados Unidos en la Expo Universidades 2025, organizada por EducationUSA Monterrey, Relaciones Culturales y el Consulado Norteamericano en la ciudad.

El evento tendrá lugar el próximo 24 de septiembre, de 4:00 a 8:00 de la tarde, en las instalaciones de Relaciones Culturales, y busca convertirse en un espacio clave para jóvenes y profesionistas interesados en cursar estudios en el país vecino.

De acuerdo con los organizadores, la exposición contará con la participación de más de 30 universidades provenientes de al menos 18 estados de la Unión Americana, lo que representa una oportunidad única para conocer de primera mano las opciones académicas que ofrece el sistema educativo estadounidense.

Durante la jornada, los asistentes podrán conversar directamente con representantes de las instituciones, quienes estarán disponibles para resolver dudas sobre procesos de admisión, requisitos de idioma, becas, programas académicos y opciones de financiamiento.

Asimismo, se espera que los visitantes puedan obtener orientación personalizada para comenzar a diseñar un plan de estudios en Estados Unidos.

La entrada al evento será gratuita, aunque es necesario realizar un registro previo en línea a través del enlace: linktr.ee/ExpoUnis2025, este requisito permitirá a los organizadores gestionar el acceso y ofrecer una experiencia más ordenada a los interesados.

EducationUSA, una red oficial del Departamento de Estado de los Estados Unidos con presencia en más de 175 países se especializa en brindar asesoría confiable y actualizada a estudiantes internacionales que buscan oportunidades académicas en universidades estadounidenses.

La oficina opera desde Relaciones Culturales de la mano con el Consulado Norteamericano en Monterrey, una institución con amplia trayectoria en el impulso de la educación internacional.

La Expo Universidades 2025 no solo pretende acercar a los jóvenes a las instituciones educativas, sino también fomentar el intercambio cultural y académico entre México y Estados Unidos.

Con la creciente demanda de estudios internacionales, los organizadores estiman que esta edición reúna a un número importante de asistentes, particularmente estudiantes de preparatoria, universitarios y profesionales interesados en programas de posgrado.


