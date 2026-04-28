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Ariana Grande florece con ‘petal’, su octavo álbum de estudio

La estrella pop lanzará el 31 de julio de 2026 un disco de 12 canciones centrado en resiliencia, sanación y crecimiento personal

  • 28
  • Abril
    2026

La cantante estadounidense Ariana Grande confirmó el lanzamiento de “petal”, su esperado octavo álbum de estudio, que estará disponible a partir del 31 de julio de 2026, marcando el inicio de una nueva etapa artística para una de las figuras más influyentes del pop contemporáneo.

El anuncio, realizado tras semanas de pistas sutiles en redes sociales, desató entusiasmo inmediato entre sus seguidores, quienes ya especulan sobre el sonido, concepto visual y posibles sencillos del proyecto.

Un álbum de 12 canciones con sello de ILYA

De acuerdo con la información oficial, “petal” contará con 12 temas inéditos y tendrá nuevamente como pieza clave al productor y compositor ILYA, colaborador habitual de Grande en álbumes fundamentales como My Everything, Dangerous Woman, Sweetener, thank u, next y eternal sunshine.

La participación de ILYA sugiere continuidad en la química creativa que ha definido algunos de los mayores éxitos de la cantante, aunque con una visión renovada.

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Ariana describió el proyecto como “algo lleno de vida que crece a través de las grietas de algo frío, duro y desafiante”, una frase que apunta a una narrativa emocional enfocada en amor propio, resiliencia y transformación.

El concepto ha llevado a fans y analistas a prever una estética inspirada en flores, naturaleza y renacimiento, con posibles referencias sonoras más introspectivas y maduras.

Sin tracklist oficial… por ahora

Aunque el álbum ya está disponible en preventa, Ariana aún no ha revelado los títulos de las canciones ni la lista oficial de temas, lo que ha alimentado rumores y teorías en plataformas como X, TikTok y Discord.

Con varios meses por delante antes del estreno, se espera que Ariana presente uno o más sencillos promocionales en las próximas semanas, siguiendo una estrategia similar a la de eras anteriores.

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Muchos seguidores creen que el primer lanzamiento podría llevar el mismo nombre del álbum o mantener la temática botánica sugerida por el anuncio.

“Petal” llega después de una etapa de transformación personal y profesional para Ariana Grande, quien ha expandido su presencia más allá de la música hacia cine, moda y negocios, consolidando una carrera marcada por reinvención constante.


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