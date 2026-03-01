Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
inter_israel_ejercito_e3447a4a07
Internacional

Hezbolá lanza misiles contra Israel; responde con bombardeos

Israel interceptó misiles lanzados desde Líbano por Hezbolá y respondió con bombardeos tras la muerte del ayatolá Alí Jameneí en ataque contra Irán

  • 01
  • Marzo
    2026

Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron la madrugada de este lunes (tiempo local) que se detectó el lanzamiento de varios misiles provenientes del Líbano con dirección al norte del país, ataques que posteriormente fueron reivindicados por el grupo chií Hezbolá.

De acuerdo con el Ejército israelí, poco después de la medianoche se activaron las alertas antiaéreas en distintas zonas del norte.

La Fuerza Aérea interceptó uno de los proyectiles que cruzó desde territorio libanés y otros impactaron en áreas abiertas, sin que se reportaran víctimas ni daños materiales.

En paralelo, las fuerzas israelíes anunciaron bombardeos de respuesta sobre territorio libanés.

Por su parte, Hezbolá asumió la autoría de los disparos y señaló que iban dirigidos hacia el sur de Haifa.

A través de un comunicado difundido por medios como Al Jazeera, el grupo afirmó que actuó “en venganza por la sangre del imán Jameneí” y sostuvo que su acción constituye “legítima defensa”.

Las fuerzas israelíes aseguraron que respondían de forma “vigorosa” contra objetivos de Hezbolá en todo el Líbano y acusaron al movimiento de operar bajo el amparo del “régimen terrorista iraní”.

Además, indicaron que estaban preparadas para este escenario como parte de la operación denominada “Rugido del León”, nombre asignado al ataque coordinado con Estados Unidos contra Irán.

La escalada se produce tras el bombardeo de este sábado contra territorio iraní, en el que murió el líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, junto con varios altos mandos militares, en un episodio que dejó más de 200 fallecidos.

En medio de esta confrontación, Israel mantiene bombardeos frecuentes sobre el Líbano con el objetivo de debilitar a Hezbolá, aliado de Teherán.

Por su parte, Irán ha lanzado ataques contra Israel que han causado nueve muertos, y también se han registrado bombardeos en países aliados de Estados Unidos con presencia de bases militares estadounidenses, como Arabia Saudita, Kuwait, Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos, donde se reportaron tres víctimas mortales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

relaciones_exteriores_insta_connacionales_4143b99b89
SRE insta a connacionales a resguardarse ante conflicto en Irán
Whats_App_Image_2026_03_02_at_1_30_40_AM_42bf0b4876
Desconoce Irán si jugará el Mundial de futbol 2026
inter_sanae_takaichi_6abe49e7ab
Japón insta a Irán a buscar 'solución diplomática' en conflicto
publicidad

Últimas Noticias

guanajuato_supera_millones_empleos_formales_3b112cc7fe
Empleo formal en México marca máximo en febrero
francia_aviones_nucleares_6ec1dde0fc
Aumenta Francia arsenal nuclear y despliega aeronaves en aliados
panoramicos_contra_ice_estados_unidos_853e9a5ee0
Instalan más de 200 panorámicos contra agentes del ICE por EUA
publicidad

Más Vistas

INFO_7_CONTEXTO_23_b441bb21f7
Reporta Sismológico Nacional temblor en Santa Catarina
HCRU_7_Aw_Xs_A_Emp67_66f21663b4
EUA, Israel e Irán: conflicto en vivo, minuto a minuto
Javier_Flores_9fe261a6b9
Jóvenes hallados por la Fiscalía no eran los perdidos de Escobedo
publicidad
×