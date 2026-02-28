Israel lanza ataque a Irán en medio de máxima tensión regional

Israel realizó un ataque a plena luz del día el dia 28 de febrero contra la capital de Irán, Teherán, provocando una columna de humo visible en el centro de la ciudad y detonaciones que fueron escuchadas por residentes en distintas zonas.

El impacto ocurrió en un área cercana a oficinas vinculadas al líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, en un momento de elevada tensión en Medio Oriente.

Hasta el momento, no se ha confirmado si Ali Jamenei, líder supremo de Irán, se encontraba en el lugar al momento del incidente.

En días recientes no ha tenido apariciones públicas, mientras se intensifican las presiones diplomáticas y militares relacionadas con el programa nuclear iraní.

Israel afirma que buscaba “eliminar amenazas”

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró que la operación tuvo como objetivo “eliminar amenazas”, aunque no ofreció detalles específicos sobre los blancos alcanzados ni sobre el alcance de los daños. Analistas internacionales señalan que este tipo de acciones suelen dirigirse a infraestructura estratégica o instalaciones vinculadas a capacidades militares.

De manera simultánea al ataque en Teherán, en Israel se activaron sirenas de alerta. El ejército israelí informó que emitió una advertencia preventiva ante la posibilidad de lanzamientos de misiles hacia su territorio, en previsión de una eventual represalia iraní.

Explosiones, cierre del espacio aéreo y tensión en aumento

La televisión estatal iraní confirmó la explosión horas después, aunque no precisó la causa oficial, testigos reportaron que el estallido sacudió edificios y generó momentos de incertidumbre en la capital, posteriormente, se registraron nuevas detonaciones tras el anuncio de una ofensiva iraní en respuesta.

Irán ordenó el cierre inmediato de su espacio aéreo y emitió advertencias a pilotos y aerolíneas mientras continuaban las explosiones en distintos puntos de Teherán. Hasta ahora, no se ha informado de manera oficial sobre víctimas o daños materiales significativos.

Antecedentes de una escalada prolongada

El ataque ocurre tras una serie de confrontaciones previas entre ambos países. En junio de 2025, Israel ejecutó bombardeos contra instalaciones militares y nucleares dentro de Irán, incluidos objetivos en Teherán y otras regiones. Esos ataques, según reportes internacionales, estuvieron dirigidos a frenar el desarrollo del programa nuclear iraní.

Uno de los episodios más graves de esa ofensiva fue el impacto contra la prisión de Evin, en la capital iraní, donde se reportaron decenas de víctimas. Organizaciones internacionales pidieron investigaciones independientes sobre lo ocurrido.

Tras esos hechos, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) señaló dificultades para verificar ciertas instalaciones nucleares iraníes. Informes posteriores indicaron que Irán mantenía uranio enriquecido al 60% en complejos subterráneos, lo que incrementó la preocupación internacional.

Presencia militar en la región

La ofensiva se produce en un escenario en el que Estados Unidos ha reforzado su presencia militar en Medio Oriente con el despliegue de aviones de combate y buques de guerra, en un intento por presionar a Irán para alcanzar acuerdos relacionados con su programa nuclear.

Expertos en seguridad advierten que cualquier intercambio directo entre Israel e Irán podría ampliar el conflicto a nivel regional, involucrando a aliados estratégicos y afectando la estabilidad en varios países del área.

