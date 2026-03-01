Moverán de fecha Expo Ganadera ante celebración del Mundial en NL

La Expo Ganadera 2026, que cada año se lleva a cabo en mayo, se realizará en esta ocasión en octubre, informó la Unión Ganadera Regional de Nuevo León, debido a la celebración del Mundial 2026 que tendrá como sede el Estadio Monterrey, localizado en el municipio de Guadalupe.

El presidente del organismo, Noel Ramírez Mejía, explicó que la decisión se tomó para facilitar la logística y movilidad ante la magnitud del evento internacional.

Cambio por logística ante el Mundial 2026

“Hemos tomado la decisión de mover la Expo Ganadera 2026 al mes de octubre en un acto de responsabilidad y coordinación con las autoridades, considerando la magnitud del Mundial de Fútbol que vivirá Nuevo León. Queremos que ambos eventos sean exitosos y que la ciudadanía pueda disfrutar de los dos”, señaló.

Además, destacó: “este año estamos cumpliendo 82 años de Unión Ganadera Regional de Nuevo León. Tendremos muchos atractivos para las familias que siempre cuenten con esto”.

Se conservarán los principales atractivos

La Expo Ganadera es considerada la máxima fiesta del sector agropecuario en el estado y cada año reúne a miles de visitantes.

En esta edición, dijo el tesorero Jorge Villarreal, se conservarán sus principales atractivos.

“Contaremos con exposición ganadera de alta genética, atracciones infantiles, artesanías regionales, gastronomía regional, además de la cartelera artística que presenta el Domo Care y espectáculos regionales en el Jardín Cerveza”.





Comentarios