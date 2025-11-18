Cerrar X
Miguel_Flores_28c4a25849
Nuevo León

Vamos a presentar un Presupuesto inclusivo: Miguel Flores

Flores Serna enfatizó que el objetivo es construir un presupuesto que responda a las demandas de los ciudadanos, especialmente en contexto del próximo Mundial

  • 18
  • Noviembre
    2025

El secretario general de Gobierno, Miguel Flores, anunció la presentación de un Presupuesto 2026 inclusivo, diseñado a partir de las necesidades de la ciudadanía y las peticiones de los legisladores.

En un ambiente de diálogo constante, se llevaron a cabo reuniones con representantes del Poder Legislativo y otros funcionarios, destacando la importancia de la colaboración para crear un presupuesto que beneficie a todos.

Flores Serna enfatizó que el objetivo es construir un presupuesto que responda a las demandas de los ciudadanos, especialmente en el contexto del próximo Mundial.

Miguel Flores

Se han realizado dos reuniones hasta la fecha, y el diálogo continuará para asegurar que todas las voces sean escuchadas, además, el secretario se comprometió a presentar el presupuesto en tiempo y forma, incorporando las solicitudes de aquellos legisladores que no pudieron asistir a las reuniones.

Este esfuerzo busca garantizar que Nuevo León se posicione como la mejor sede del país para la máxima fiesta del fútbol. La participación activa de los legisladores es crucial para lograr un presupuesto que refleje las necesidades de la comunidad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_11_19_at_12_07_00_AM_1_072de8ff62
Restauranteros de NL formarán personal bilingüe para el Mundial
Whats_App_Image_2025_11_19_at_1_04_03_AM_a193975a05
Alista Gobierno iniciativa de Ley de Contrataciones Públicas
srz_2390f7ef98
IMSS analiza suspender servicio médico a trabajadores de AHMSA
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_11_19_at_12_07_00_AM_1_072de8ff62
Restauranteros de NL formarán personal bilingüe para el Mundial
catedra_alfonso_reyes_madrid_uanl_1_75de7f7a3d
UANL inaugura en Madrid la sexta edición de la Cátedra Reyes
finanzas_obras_publicas_06856546c0
Detonan obras en NL; empleo en sector de la construcción
publicidad

Más Vistas

EH_FOTO_VERTICAL_58b56f352b
Hallan restos humanos en fosa clandestina del ejido El Porvenir
Whats_App_Image_2025_11_17_at_1_33_44_AM_36f28cee8f
Inmobiliaria cateada ya había incumplido en preventas
EH_CONTEXTO_33_57d3e9328b
Balean "El Jerry" en Sinaloa; influencer presumía armas en redes
publicidad
×