Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
refrendo_nuevo_leon_multas_abril_775ed19c0c
Nuevo León

Solo el 28% ha pagado refrendo; Instituto de Control Vehicular

Autoridades advirtieron que a partir de abril comenzarán a aplicarse sanciones a quienes no estén al corriente con sus obligaciones

  • 04
  • Marzo
    2026

Marzo es última oportunidad para que los propietarios de vehículos cumplan con el pago del refrendo, trámite que hasta el momento solo ha sido cubierto por el 28 por ciento del padrón vehicular, informó el titular del Instituto de Control Vehicular, Ramiro Bravo.

El funcionario advirtió que a partir de abril comenzarán a aplicarse sanciones a quienes no estén al corriente con sus obligaciones. Aunque la multa económica ronda los $200 pesos, explicó que la principal afectación será la invalidez de la tarjeta de circulación.

“Aquí lo más importante es que la tarjeta de circulación dejaría de ser válida si no estás al corriente de tus obligaciones vehiculares y luego hay una multa que, si no mal recuerdo, debe de ser de 200 pesos”, precisó Bravo.

Circulan con tarjeta no vigente podría hacerte acreedor de sanciones

Circular con una tarjeta no vigente puede derivar en diversas sanciones administrativas y legales, entre ellas multas económicas adicionales e incluso la posibilidad de que el vehículo sea remitido al corralón.

Bravo detalló que enero fue el mes con mayor participación en el pago del refrendo, sin embargo, en febrero se registró una disminución en el cumplimiento.

No obstante, las autoridades esperan un repunte durante marzo, al ser el último mes para realizar el trámite sin sanciones.

Hasta el momento, la recaudación suma $2,800 millones de pesos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

fe397fc5_e079_4c7a_b07c_018bb117ade0_cca0195533
En Saltillo hay condiciones para la marcha del 8 de marzo
sheinbaum_palacio_nacional_8_marzo_b918a53091
Prevé Sheinbaum blindar Palacio Nacional por marcha del 8M
Servando_Gomez_1aabfb0241
Definirán futuro de cuatro capos en cortes de EUA
publicidad

Últimas Noticias

iran_lanza_drones_contra_base_estadounidense_07ea22f0e4
Irán ataca base de EUA en Irak; niega agresión contra Azerbaiyán
seguridad_cuevas_mundial_b1a6742235
Informa Cuevas sobre reunión de seguridad con FIFA para Mundial
lanza_sheinbaum_concurso_945c9a4b7b
Lanza Sheinbaum concurso para ganar boleto inaugural del Mundial
publicidad

Más Vistas

photo_2026_03_03_15_03_36_MIGUEL_ANGEL_SANCHEZ_4673452346
Jefes ya no podrán molestar a empleados fuera de horario
Whats_App_Image_2026_03_02_at_7_25_27_PM_27a4a0cf05
Suspenden empresa de NL por anomalías en importaciones de acero
nl_mercedes_2ac598bd8d
Autos Mercedes-Benz en NL afectados por falta de refacciones
publicidad
×