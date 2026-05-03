Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
nl_tatiana_clouthier_1_a1f942f792
Nuevo León

Vecinos cuestionan a Tatiana Clouthier por caso Rocha Moya

Vecinos del municipio de Salinas Victoria la cuestionaron sobre el gobernador morenista con licencia de Sinaloa, señalado por presuntos nexos con el narco

  • 03
  • Mayo
    2026

Durante un evento por el Día del Niño en el municipio de Salinas Victoria, ciudadanos cuestionaron a Tatiana Clouthier sobre la situación del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado en Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico.

Al finalizar la actividad y durante la interacción con vecinos, una joven abordó a la funcionaria para preguntarle sobre el caso del mandatario estatal.

“Ahorita que usted se quiere postular para gobernadora, yo le quiero hacer una pregunta: ahora que salió que Rocha pidió licencia, ¿no será mejor que se fuera?”, cuestionó.

Clouthier evita responder sobre Rocha

Ante el señalamiento, Clouthier respondió cuestionando la pertinencia del tema en el contexto del evento.

“Le voy a decir una cosa, ¿qué tiene que ver eso? Es un evento del Día del Niño”, contestó.

Sin embargo, la joven insistió en que la situación en Sinaloa le resultaba preocupante, reiterando su inquietud sobre el caso.

Enfoca atención en temas locales

La también titular del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IMME) evitó profundizar en el tema y continuó atendiendo a ciudadanos, principalmente por problemáticas relacionadas con la falta de cupo escolar.

Clouthier se comprometió a gestionar soluciones directamente con el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado.

Contexto del caso Rocha Moya

El gobernador Rubén Rocha Moya solicitó licencia temporal al Congreso de Sinaloa, en medio de señalamientos provenientes del gobierno de Estados Unidos.

La medida busca facilitar las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que autoridades estadounidenses lo vincularan, junto a otros nueve funcionarios, con presuntos lazos con el cártel de Sinaloa.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

nl_donantes_77f378b248
Tres donantes de órganos salvan la vida de 14 pacientes en NL
image_8e606ca2cf
Piden a Congreso y Estado sacar adelante pensión por discapacidad
IMG_3665_32aa3f25e5
Inaugura Samuel cancha 520 en primaria Nicolás Bravo
publicidad

Últimas Noticias

nl_donantes_77f378b248
Tres donantes de órganos salvan la vida de 14 pacientes en NL
deportes_pumas_america_polemica_f9ac43f515
Pumas presenta queja por posible alineación indebida del América
escena_met_gala_2026_1a0acf9d32
Arranca la Met Gala 2026 con show musical y alfombra blanca
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_05_03_at_14_29_45_3d2da13aca
Presa León entra a fase final; abastecerá a Nuevo León
pumas_america_queja_d3f5671af9
Pumas acusará ante Liga MX posible alineación indebida de América
EH_DOS_FOTOS_1_5d14838568
¡Sigue el minuto a minuto del partido Tigres vs Chivas!
publicidad
×