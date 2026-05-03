Vecinos cuestionan a Tatiana Clouthier por caso Rocha Moya

Durante un evento por el Día del Niño en el municipio de Salinas Victoria, ciudadanos cuestionaron a Tatiana Clouthier sobre la situación del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado en Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico.

Al finalizar la actividad y durante la interacción con vecinos, una joven abordó a la funcionaria para preguntarle sobre el caso del mandatario estatal.

“Ahorita que usted se quiere postular para gobernadora, yo le quiero hacer una pregunta: ahora que salió que Rocha pidió licencia, ¿no será mejor que se fuera?”, cuestionó.

Clouthier evita responder sobre Rocha

Ante el señalamiento, Clouthier respondió cuestionando la pertinencia del tema en el contexto del evento.

“Le voy a decir una cosa, ¿qué tiene que ver eso? Es un evento del Día del Niño”, contestó.

Sin embargo, la joven insistió en que la situación en Sinaloa le resultaba preocupante, reiterando su inquietud sobre el caso.

Enfoca atención en temas locales

La también titular del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IMME) evitó profundizar en el tema y continuó atendiendo a ciudadanos, principalmente por problemáticas relacionadas con la falta de cupo escolar.

Clouthier se comprometió a gestionar soluciones directamente con el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado.

Contexto del caso Rocha Moya

El gobernador Rubén Rocha Moya solicitó licencia temporal al Congreso de Sinaloa, en medio de señalamientos provenientes del gobierno de Estados Unidos.

La medida busca facilitar las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que autoridades estadounidenses lo vincularan, junto a otros nueve funcionarios, con presuntos lazos con el cártel de Sinaloa.

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