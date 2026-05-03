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Pachuca vence a Toluca y toma ventaja en los cuartos de final

Pachuca buscará cerrar la serie aprovechando su localía, mientras que Toluca tendrá que asumir riesgos desde el inicio para mantenerse con vida en la liguilla

  • 03
  • Mayo
    2026

El Club Pachuca dio un paso importante en la liguilla del Clausura 2026 al imponerse 0-1 como visitante sobre el Deportivo Toluca, en el duelo de ida de los cuartos de final, dejando al bicampeón en una situación comprometida de cara a la vuelta.

En un partido cerrado, de alta tensión y con pocos espacios, la diferencia la marcó la calidad individual, específicamente con un disparo de larga distancia de Enner Valencia que terminó siendo definitivo.

Un gol tempranero que marcó el rumbo del partido

El encuentro prácticamente se definió desde los primeros minutos. Apenas al minuto 8, el ecuatoriano Enner Valencia recibió un servicio desde el mediocampo y, sin dudar, sacó un potente disparo cruzado desde fuera del área que venció al arquero Luis García y silenció el Estadio Nemesio Diez.

Con la ventaja en el marcador, Pachuca modificó su postura en el campo, apostando por un bloque defensivo sólido y bien organizado, cediendo la iniciativa a Toluca, que terminó dominando la posesión del balón con más del 70 por ciento.

Sin embargo, ese control fue insuficiente para los Diablos Rojos, que no lograron generar peligro constante ni opciones claras de gol, reflejando problemas en la construcción ofensiva.

Toluca intenta reaccionar, pero carece de contundencia

El conjunto dirigido por Antonio Mohamed resintió la decisión de no iniciar con su delantero Paulinho, a quien se le dio descanso pensando en el compromiso de la Copa de Campeones de Concacaf ante LAFC, que se jugará en el Estadio Nemesio Diez el miércoles 6 de mayo.

Sin su principal referencia ofensiva, Toluca tuvo dificultades para encontrar profundidad. Aunque manejó el balón y el ritmo del partido, careció de claridad en el último tercio.

Para la segunda mitad, Mohamed movió sus piezas e ingresaron Paulinho y Nicolás Castro, lo que permitió al equipo adelantar líneas y presionar con mayor intensidad en busca del empate.

El momento más cercano llegó en la recta final, cuando Toluca logró marcar; sin embargo, el gol fue invalidado por fuera de lugar, lo que mantuvo intacta la ventaja de los Tuzos y generó frustración en la tribuna.

Pachuca resiste y toma ventaja rumbo a la vuelta

Lejos de desordenarse, Pachuca mantuvo su planteamiento con disciplina táctica, cerrando espacios y apostando por contragolpes que incluso estuvieron cerca de ampliar la ventaja.

El equipo hidalguense mostró madurez para manejar el partido, resistiendo los intentos finales de Toluca y asegurando un triunfo valioso en condición de visitante.

Con este resultado, Pachuca llega con ventaja al partido definitivo, mientras que Toluca queda obligado a remontar con una diferencia de al menos dos goles para avanzar a las semifinales del torneo.

¿Cuándo y dónde se jugará la vuelta?

El partido de vuelta entre Pachuca y Toluca se disputará el próximo domingo 10 de mayo de 2026 a las 17:00 horas, en el Estadio Hidalgo, casa de los Tuzos.

En este escenario, Pachuca buscará cerrar la serie aprovechando su localía, mientras que Toluca tendrá que asumir riesgos desde el inicio para mantenerse con vida en la liguilla.

La eliminatoria sigue abierta, pero el primer capítulo dejó claro que la efectividad, el orden defensivo y la capacidad de resolver en momentos clave pueden ser determinantes en este tipo de instancias.


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