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Nuevo León

Muere trabajador en accidente de obra de L6 del Metro

De acuerdo con Metrorrey, un trabajador de CYACSA perdió la vida este domingo tras registrarse un accidente en el área del bulevar Aeropuerto

  • 03
  • Mayo
    2026

Un trabajador de la empresa CYACSA perdió la vida este domingo tras registrarse un accidente en la construcción de la Línea 6 del Metro, en el municipio de Apodaca, informó Metrorrey.

“El Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey inició una investigación ante el incidente registrado en la construcción de la Línea 6 del Metro, donde un trabajador perdió la vida”, informó la dependencia estatal a través de un comunicado.

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Los hechos ocurrieron en el área del bulevar Aeropuerto, a la altura del Aeropuerto Internacional de Monterrey.

De acuerdo con las autoridades, el deslizamiento de una viga provocó la muerte del operario.

“Por la tarde de este domingo, al realizar maniobras de trabajo de una viga de cubo metálica, la misma sufrió un deslizamiento que causó el deceso del trabajador en mención”, señaló el documento oficial.

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Agregaron que de inmediato se activó el código de emergencia, hacer el llamado a los cuerpos de seguridad y auxilio, así como un paro total de actividades.

“Tras los hechos, se activó inmediatamente el código de emergencia, procediendo a llamar a los servicios médicos, así como el paro total de actividades en el frente de trabajo AL6 para preservar la escena e iniciar las investigaciones”, concluyeron.


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