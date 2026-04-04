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Nuevo León

Vecinos denuncian obra inconclusa en Valle de las Fuentes

Colonos dijeron que la situación no solo complica el tránsito diario, también representa un peligro constante, ya que en la zona se localiza una escuela

  • 04
  • Abril
    2026

Habitantes de la colonia Valle de las Fuentes denunciaron una obra inconclusa que desde hace más de dos meses mantiene obstruida la vialidad, generando riesgos para automovilistas y peatones.

El problema se ubica en la calle Senda Primaveral, en su cruce con Senda del Triunfo, donde permanece un cúmulo de tierra y restos de pavimento levantado que invade uno de los carriles de circulación.

De acuerdo con los vecinos, la situación no solo complica el tránsito diario, sino que también representa un peligro constante, ya que en la zona se localiza una escuela y la entrada de una iglesia, puntos donde suelen concentrarse muchas personas.

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Ante la obstrucción, los automovilistas se ven obligados a rodear el montículo de tierra e incluso circular en sentido contrario por algunos metros, lo que incrementa el riesgo de accidentes.

Los residentes hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que concluyan la obra a la brevedad, antes de que se registre algún percance o caída en la zona.


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