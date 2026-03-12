Descifran pistas sobre el avance del Alzheimer

Un equipo de científicos de la Universidad de Málaga, en el sur de España, ha identificado factores implicados en la propagación del Alzheimer en el cerebro, en una investigación cuyos resultados podrían tener interés clínico para el desarrollo de potenciales terapias que modulen el curso de esta enfermedad.

“Aunque se sabe que el Alzheimer puede comenzar hasta veinte años antes de que aparezcan los primeros síntomas, la falta de conocimiento en torno a cómo avanza impide la generación de tratamientos efectivos. “Así como de un diagnóstico claro que haga frente a esta enfermedad neurodegenerativa”, explicó David Baglietto, investigador de la Universidad de Málaga.

En el estudio se han comparado muestras cerebrales postmortem de pacientes de Alzheimer, proporcionadas por la Universidad de Irvine (California, EUA), con muestras de modelos transgénicos de la enfermedad, mostrando que el progreso de la patología cursa de forma diferente en ambos casos, ya que las células no responden igual en cada modelo.

“Las especies de beta-amiloide (semillas) que se generan son diferentes y poseen distintas propiedades patogénicas”, ha afirmado Baglietto. En este sentido, el investigador ha explicado que, por ejemplo, la respuesta inmune es diferente, al igual que la aparición de daños sinápticos o la forma en la que se potencia la enfermedad de Alzheimer. “Este hallazgo aporta nueva luz al hecho de que muchas de las terapias que funcionan con éxito en los modelos preclínicos luego no lo hacen en humanos”, ha aclarado el investigador. (Con información de Agencias)

Sabías que…

Una de las características fundamentales de esta enfermedad es la importante acumulación de agregados proteicos tóxicos en el cerebro de los pacientes.

“Estos acúmulos cerebrales se forman como consecuencia de un plegamiento anómalo de proteínas solubles y su posterior agregación, que puede ocurrir debido a múltiples causas que aún no se conocen y siguiendo distintos mecanismos patogénicos”, señaló Baglietto.

El investigador ha precisado que, una vez que se inician, dichas conformaciones anómalas son capaces de propagarse e inducir estos mismos plegamientos aberrantes en otras proteínas solubles, diseminando la enfermedad hacia distintas regiones cerebrales.

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Aunque se sabe que el Alzheimer puede comenzar hasta veinte años antes de que aparezcan los primeros síntomas, la falta de conocimiento en torno a cómo avanza impide la generación de tratamientos efectivos”

David Baglietto

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