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Tamaulipas

Recomiendan informarse antes de iniciar trámite de jubilación

Así lo explicó Lázaro Sáenz Mae, asesor de jubilaciones ante el IMSS, quien señaló la importancia de que los trabajadores revisen su historial de semanas

  • 12
  • Marzo
    2026

Existe un proceso legal que debe seguirse para que una persona pueda iniciar con el trámite de jubilación. El primer paso consiste en informarse adecuadamente sobre los requisitos necesarios para comenzar este procedimiento.

Requisitos básicos para iniciar la jubilación

Entre los puntos fundamentales que deben cumplirse destacan tres condiciones básicas: tener al menos 60 años cumplidos, contar con un mínimo de 500 semanas cotizadas y mantenerse activo ante el seguro social al momento de tomar la decisión de pensionarse. Una vez cubiertos estos requisitos, el trabajador puede iniciar el proceso correspondiente.

Acompañamiento de asesores certificados

Posteriormente comienza un procedimiento administrativo que puede realizarse con el acompañamiento de un asesor de jubilaciones certificado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien orienta al trabajador durante cada etapa del trámite.

Así lo explicó Lázaro Sáenz Mae, asesor de jubilaciones ante el IMSS, quien señaló la importancia de que los trabajadores revisen su historial de semanas cotizadas antes de iniciar el proceso.

“Ver cuántas semanas tienes, porque si tú cotizaste en el 75 y hay gente que se fue a vivir a Estados Unidos, hay gente que radica allá, hay gente que dejó de cotizar, hay una modalidad 10 que te da opción el seguro a que tú la pagues, y después de pagarla un año, reactivas tus derechos, con eso, teniendo 60 años, teniendo más de 500 semanas cotizadas y estar activo, te pensionas en el tiempo que te toca”, explicó.

Irregularidades laborales pueden afectar semanas cotizadas

Otro aspecto importante es verificar la situación laboral del trabajador, ya que se han detectado irregularidades en algunas empresas que no cumplen correctamente con las aportaciones ante las instituciones de seguridad social.

Al respecto, el especialista advirtió que existen casos en los que los trabajadores son dados de baja sin ser notificados, lo que genera interrupciones en sus semanas cotizadas.

“Hay empresas hoy en día que te dan de alta, y a los dos o tres meses te dan de baja, y ni cuenta se da el trabajador. Ahí dejas de cotizar por cierto tiempo y cuando se da cuenta lo vuelven a dar de alta, pero quedó una laguna en medio. Entonces no son semanas viables, yo le sugiero que vayan a la subdelegación y pidan su SISEC, así se llama, o semanas cotizadas y ahí te van a decir la realidad”, señaló.

Monto de la pensión depende de varios factores

En el pasado, las pensiones llegaron a ser de alrededor de mil 500 pesos mensuales. Actualmente, la pensión mínima garantizada alcanza aproximadamente los 16 mil 500 pesos, por lo que resulta fundamental realizar correctamente el trámite para obtener el mejor beneficio posible.

Sáenz Mae explicó que el monto de la pensión se determina tomando en cuenta distintos factores, entre ellos el número de semanas cotizadas y el salario percibido durante los últimos años de trabajo.

“Las semanas cotizadas, el sueldo que tuviste en los últimos cinco años, el seguro agarra para hacerte la pensión los últimos cinco años, 250 semanas. Entonces si tú trabajaste en el 75, hay sueldos que eran de 17 pesos, 20 pesos; ahorita el sueldo topado son 2 mil 860 pesos diarios para que tenga la gente una idea de cuánto es”, detalló.

Posible unificación entre IMSS e ISSSTE

Finalmente, explicó que el procedimiento es similar tanto para el IMSS como para el ISSSTE. En caso de que un trabajador haya cotizado en ambas instituciones, existe la posibilidad de realizar una unificación para determinar cuál sistema ofrece el esquema de pensión más conveniente.

“Si la pensión mínima del seguro social son 16 mil 500, la del ISSSTE por sus Afores o por lo que estás dado de alta serían 9 mil pesos por lo mucho, es abismal”, concluyó.


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