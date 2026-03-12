Saturación complica trámites de pensión en Reynosa

Acceder a la jubilación debe realizarse de manera consciente y una vez que se han cumplido los requisitos establecidos. El futuro jubilado debe estar decidido a dejar la vida laboral, ya que a partir de ese momento inicia el proceso para poder acceder a una pensión.

Proceso de jubilación puede volverse complicado

Sin embargo, para muchas personas este procedimiento puede convertirse en un verdadero viacrucis administrativo. Lo anterior se debe, en parte, a que el sistema en instituciones como el seguro social no ha sido modernizado completamente, lo que provoca retrasos y dificultades para quienes buscan iniciar su trámite.

Así lo señaló Juan Salvador Portillo Martínez, secretario de Organización de la Federación de Trabajadores de Reynosa, quien explicó que la demanda de este servicio ha superado la capacidad de atención que actualmente tienen las oficinas.

“Tenemos otro problema que ya son muchos los que requieren esta pensión y es muy poco el servicio, o sea no se cuenta con personal suficiente y con el lugar adecuado para que la gente vaya y tranquilamente pueda hacer uso de las instalaciones, también hay desbalance en los servicios de salud completamente, porque no van acorde porque tenemos las mismas oficinas de hace 30 años y a lo mejor el mismo personal”, expresó.

Requisito de estar activo ante el seguro social

Otro de los requisitos indispensables para iniciar el proceso de jubilación es que el trabajador se encuentre activo ante el seguro social al momento de comenzar el trámite. No obstante, esta condición puede representar una dificultad para algunas personas que ya se encuentran cerca de cumplir con la edad requerida.

Portillo Martínez señaló que, en algunos casos, las empresas prefieren contratar a trabajadores más jóvenes, lo que complica que quienes están próximos a jubilarse puedan mantenerse activos en el empleo.

“A veces se batalla porque algunas empresas no quieren tener gente ya mayor de los 60 años o que esté en posibilidad y le van dando entrada a gente más joven y entonces el trabajador que ya los tiene, tiene que luchar por permanecer o que se lo permitan”, comentó.

Ofrecerán orientación a trabajadores

Ante lo tedioso que puede resultar realizar este procedimiento, la Federación de Trabajadores de Reynosa se encuentra brindando apoyo no sólo a los integrantes de sus sindicatos, sino también a la población en general.

El dirigente sindical informó que la próxima semana se llevará a cabo una jornada de orientación en el recinto sindical, en la que participarán autoridades del seguro social para atender dudas y revisar casos de trabajadores que buscan iniciar o avanzar en su proceso de jubilación.

“El jueves de la próxima semana van a estar aquí las autoridades del seguro social y casi siempre viene la gente de afiliación y la gente de pensiones y nos toma los que tengamos los datos y las personas pendientes y se los lleva y no lo soluciona casi de inmediato, es el apoyo que tenemos ahí muy grande por parte de las autoridades”, concluyó.

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