Municipio de Reynosa entrega 12 patrullas a Policía de Proximidad

El municipio de Reynosa realizó este jueves la entrega de una dotación de 12 patrullas destinadas a la Policía de Proximidad, con el objetivo de fortalecer las labores de seguridad en la ciudad.

Con estas nuevas unidades, los elementos podrán reforzar los recorridos de vigilancia y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones que requieran la intervención de las autoridades.

Autoridades municipales señalaron que estas herramientas permitirán a los oficiales brindar una mayor atención y seguridad a la ciudadanía, al contar con mejores condiciones para realizar su trabajo en distintos sectores del municipio.

La incorporación de estas patrullas forma parte de las acciones encaminadas a fortalecer la presencia policial y contribuir a la tranquilidad de los habitantes de Reynosa.

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