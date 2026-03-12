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Internacional

Senado de EUA rechaza financiación del Departamento de Seguridad

A pesar de esto, las agencias de control fronterizo y de control de inmigración sí pueden operar gracias a unos fondos aprobados por separado

  • 12
  • Marzo
    2026

El Senado de Estados Unidos rechazó este jueves la financiación para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), por lo que se mantiene el cierre parcial del organismo.

Por esta decisión, la Administración de Seguridad del Transporte, la Agencia Federal de Emergencias, la Guardia Costera y una oficina federal de ciberseguridad continúan sin fondos.

Durante la sesión, se registraron 46 votos a favor, muy por debajo de los 60 que son requeridos para aprobar este proyecto de ley.

En cambio, las agencias de control fronterizo y de control de inmigración sí pueden operar gracias a unos fondos aprobados por separado por los republicanos el año pasado.

Esto sucede tras casi un mes de cierre parcial cuando las consecuencias para los ciudadanos empiezan a notarse por los retrasos y problemas ocasionados en algunos aeropuertos de Estados Unidos.

Entre sus propuestas se encontraba que los agentes no puedan ir con el rostro cubierto o que necesiten una autorización para efectuar una detención o para entrar en un domicilio.

Pese a las semanas de negociaciones, en las que ha llegado a implicarse la Casa Blanca, las posturas no se han aproximado y todo apunta a que el cierre se mantendrá tras la votación de este jueves en el Senado.


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