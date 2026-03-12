Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_03_12_at_3_38_04_PM_d6bbf120cd
Tamaulipas

Advierten aumento de demanda de agua por temporada de calor

Recursos Hidráulicos aclaró que la escasez de agua no se debe a la presa, sino al abatimiento de otras fuentes de abastecimiento, como manantiales

  • 12
  • Marzo
    2026

El secretario de Recursos Hidráulicos en Tamaulipas, Raúl Quiroga Álvarez, anunció que actualmente se cuentan con más de 2,500 millones de metros cúbicos de agua almacenada, lo que garantiza el cumplimiento del plan de riegos autorizado para el distrito 086. Este plan, que se encuentra a medio camino, se espera finalizar entre los últimos días de mayo y principios de junio.

Volumen de agua asegura riego y abastecimiento

Quiroga Álvarez destacó la importancia de este volumen de agua para la ciudad de Victoria, señalando que, a lo largo del año, solo se puede extraer alrededor de 29 millones de metros cúbicos. Con los 2,500 millones disponibles, el funcionario aseguró que la situación es favorable.

Aumenta demanda de agua durante temporada de calor

El secretario advirtió sobre la llegada de los meses más calurosos, que suelen generar un aumento en la demanda de agua por parte de la ciudadanía. Aclaró que la escasez no se debe a la presa, sino al abatimiento de otras fuentes de abastecimiento, como los manantiales de la Peñita.

"De tener casi 800, ahora estamos en 300".

La declaración hace referencia a los pozos de la ciudad y de la zona norte, los cuales también han disminuido considerablemente su capacidad de abastecimiento.

Construyen segunda línea del Acueducto para reforzar suministro

Ante esta situación, Quiroga Álvarez informó que se construye una segunda línea del Acueducto, al reconocer que la distribución del agua se complica durante el estiaje.

"No es nuevo que en estas fechas se nos abaten las otras fuentes; la única fuente segura es la Presa Vicente Guerrero. Vamos a sortear esto sin problema".

Garantizan agua para uso urbano pese a situación en presas

Finalmente, aunque las presas que abastecen la zona norte de Tamaulipas enfrentan una situación complicada, el secretario garantizó que esto no pone en riesgo el uso público urbano.

Reconoció que el distrito de riego 025 sí enfrenta afectaciones; sin embargo, aseguró que se cumplirá con el compromiso de dotar de agua a la ciudadanía.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_03_13_at_7_01_52_PM_5a78654217
Congreso de Tamaulipas recibe Cuarto Informe de Gobierno
EH_FOTO_VERTICAL_14_7704042f04
Residente del IMSS denuncia acoso y amenazas en Reynosa
Whats_App_Image_2026_03_13_at_3_47_54_PM_5bbd617b40
Pemex impulsa enseñanza médica con nuevo ciclo de residencias
publicidad

Últimas Noticias

7994b1b4_5127_4d2c_a9d1_2824a1abb232_2d11c8dc62
Reconocen a nivel nacional 'Corazones Voluntarios de Saltillo'
IMG_0887_1f78e984c6
CBTIS 97 agradece apoyo del alcalde de Saltillo
Captura_de_pantalla_2026_03_13_184602_884f0d2aae
Chimaev vs Strickland: rivalidad y título en juego en UFC 328
publicidad

Más Vistas

filipe_luis_dt_rayados_4c15a30f0b
Rayados busca técnico y pone en la mira al brasileño Filipe Luís
hallan_restos_rey_del_cabrito_9b47b9707b
Confirma familia hallazgo del hijo de dueño del 'Rey del Cabrito'
samuel_garcia_somos_el_motor_industria_b5fc6382b6
Gobernador presume a Nuevo León como motor industrial de México
publicidad
×