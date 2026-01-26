Activa Protección Civil de Reynosa operativo permanente por frío

La coordinación de Protección Civil y Bomberos del municipio de Reynosa se declaró en operativo permanente desde la noche del pasado sábado, ante la llegada de la primera jornada de frío extremo a la ciudad.

Desde ese momento, se mantienen recorridos constantes, principalmente durante las noches, con la finalidad de identificar a personas en situación de calle y a familias vulnerables, para ser trasladadas a un refugio seguro.

Al respecto, el coordinador de Protección Civil y Bomberos, Javier Lam Cantú, explicó que el apoyo no se limita únicamente a personas sin hogar.

“No solamente las personas que se encuentran en una situación vulnerable, en situación de calle, sino también aquellas personas adultas mayores que no cuenten con las condiciones aptas para pasar estos sistemas frontales en sus domicilios, que no estén preparados; también que hagan un reporte correspondiente y de manera directa al 89 99 55 00 10 y 00 11 o a través de la página de Facebook de la coordinación de Protección Civil”, señaló.

Actualmente, las autoridades atienden a ocho personas resguardadas en albergues. Dos de ellas llegaron de manera voluntaria, luego de que sus viviendas no reúnen las condiciones necesarias para protegerse del frío.

El llamado operativo carrusel está dando resultados, al realizarse de manera coordinada con otras dependencias municipales para brindar atención oportuna a la población en riesgo.

Javier Lam Cantú detalló que en los refugios se ofrece atención integral a las personas resguardadas.

“En las instalaciones del polideportivo, por parte del DIF se les brinda lo que son los tres alimentos del día, una valoración médica, se hace un chequeo y se les proporciona estos kits de higiene personal, se les brinda cobijas y colchonetas”, indicó.

En la frontera de Reynosa, durante esta primera jornada fría, se vieron afectadas algunas actividades, principalmente en planteles educativos, debido a las bajas temperaturas registradas.

Ante este escenario, el coordinador de Protección Civil hizo un llamado urgente a la población para tomar medidas de extremo cuidado, ya que el pronóstico de clima frío se extiende para el próximo fin de semana.

“El siguiente fin de semana continúan las temperaturas bajas y se incrementa el pronóstico de precipitación; tenemos un alto porcentaje de probabilidad de lluvia y esperamos que las condiciones sean más notorias. Entonces hay que estar muy prevenidos, hay que seguir las recomendaciones que estamos diciendo en la página de la coordinación de Protección Civil. Hay que recordar que todos son importantes: hay que cubrir plantas, tuberías, personas con enfermedades crónicas, adultos mayores, niños, evitar cambios drásticos de temperatura y mantenerse hidratados”, concluyó.

