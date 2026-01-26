Podcast
Coahuila

Denuncian arreglos políticos por plazas en Escuelas Normales

Maestros de la Normal de Saltillo acusan a Rubén Barragán de mover plazas y horas a Monclova con fines políticos y piden intervención estatal

  • 26
  • Enero
    2026

Un grupo de maestros de la Escuela Normal Regional de Especialización denunció que existe un manejo irregular de las horas y las plazas por parte del Coordinador General de Educación Normal y Actualización Docente, Rubén Barragán Páramo, quien está adjudicando plazas a la Normal de Monclova, dejando desprotegidas a las de Saltillo.

La coordinadora de Docencia de la Maestría en Educación Especial, Sandra Verónica Bustos Salas, dijo que Barragán Páramo está moviendo las plazas a su conveniencia con un objetivo político y personal, pues él mismo se asignó una plaza de subdirección sin boletinar y sin respetar los estatutos, según se observa en la página de transparencia.

“Si él quiere proteger la Normal de Monclova, adelante, que vaya y se ponga a trabajar la plaza que ya tiene, pero que no nos quite a nosotros (las plazas)”, dijo Bustos Salas.

Acusó a la Secretaria de Conflictos de la Sección 38 del SNTE de estar coludida con Barragán Páramo, pues su sobrina Liliana Mendoza ocupa una de las carteras laborales, haciendo, dijo, uso indebido de los recursos.

Dijo que los maestros que se manifestaron este lunes, pertenecen al PRI, y acusó a Barragán de estarse beneficiando, siendo que la Sección 38 ya tiene un pacto con Morena, por lo que hizo un llamado a que el Gobierno del estado intervenga.

Agregó que una de las plazas que se están llevando a Monclova les afecta directamente.

“A nivel maestría se nos está retirando la plaza de subdirectora académica para trasladarla a Monclova. ¿Cuál es la finalidad?, equipar la Normal de Monclova con los recursos de las Escuelas Normales de Saltillo".

“Es válido, pero que se gestione un recurso nuevo, y no de los que ya las Normales están muy fortalecidas, están quitando para llevarse”.


