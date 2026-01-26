Atiende CFE cortes de luz por alto consumo en Reynosa

Cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se encuentran trabajando de manera permanente en diversas colonias de Reynosa, luego de que se han registrado múltiples cortes de energía eléctrica derivados del alto consumo de voltaje provocado por el uso intensivo de aparatos de aire acondicionado y calentadores.

De acuerdo con reportes ciudadanos, amplios sectores como las colonias Doctores, Emiliano Zapata, Cañada, entre muchas otras, han presentado interrupciones en el suministro eléctrico, principalmente durante las horas de mayor demanda.

Las cuadrillas de la CFE han sido desplegadas en distintos puntos de la ciudad; sin embargo, apenas concluyen la reparación en una zona cuando ya están recibiendo nuevos llamados en otros sectores afectados, lo que ha generado una atención continua y jornadas prolongadas para el personal técnico.

Autoridades y personal de la paraestatal hicieron un llamado a la población para hacer un uso responsable de los calentadores, recomendando utilizarlos únicamente en algunas áreas de los hogares y solo por periodos breves, a fin de evitar sobrecargas en la red eléctrica.

Advirtieron que este tipo de sobrecargas puede provocar explosiones en transformadores ubicados en postes, lo que no solo deja sin energía a colonias completas, sino que también puede desencadenar incendios en viviendas y negocios, especialmente en aquellos inmuebles que cuentan con conexiones irregulares.

Ante esta situación, se exhortó a los usuarios a revisar sus instalaciones eléctricas y reportar de inmediato cualquier anomalía, con el objetivo de reducir riesgos y facilitar una atención oportuna por parte de la CFE.

