Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_01_26_at_1_38_27_AM_f0d0b1ecd3
Coahuila

Frío y hielo colapsan las carreteras en Coahuila

Elementos de Protección Civil municipal y de la Guardia Nacional montaron un operativo en los accesos carreteros para orientar a los automovilistas

  • 26
  • Enero
    2026

La tercera tormenta invernal de la temporada dejó este domingo severas afectaciones en municipios del norte de Coahuila, principalmente por la acumulación de hielo en carreteras, temperaturas bajo cero y la activación de refugios temporales para atender a personas vulnerables, informaron autoridades municipales.

Uno de los puntos más afectados fue la carretera federal 29 en el tramo Zaragoza–Acuña, así como las vías Acuña–San Carlos y Acuña–Jiménez, las cuales fueron cerradas de manera preventiva desde las primeras horas de la mañana debido a la presencia de hielo sobre la carpeta asfáltica, lo que representaba un alto riesgo para los automovilistas.

Elementos de Protección Civil municipal y de la Guardia Nacional montaron un operativo en los accesos carreteros para orientar a los automovilistas.

En la región norte del estado se registraron temperaturas mínimas de hasta -4 grados centígrados, con cielo nublado y vientos de entre 20 y 25 kilómetros por hora.

Municipios como Acuña, Jiménez, Zaragoza, Allende, Villa Unión y Morelos reportaron valores bajo cero, mientras que Piedras Negras alcanzó -2 grados y Guerrero -3 grados.

Ante el descenso térmico, las autoridades activaron refugios temporales, donde se reportó la atención de personas por las bajas temperaturas.

En Acuña se brindó resguardo a 32 personas; en Piedras Negras, 26; en Zaragoza, 20; en Morelos, 20; además de casos aislados en Jiménez y Nava.

Los espacios habilitados cuentan con calefacción, cobijas y atención básica, en coordinación con corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

Protección Civil y la Guardia Nacional exhortaron a la población a evitar traslados innecesarios, mantenerse informada a través de canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades, especialmente mientras persistan las condiciones de hielo y frío extremo en carreteras y zonas abiertas.

Las autoridades municipales señalaron que el monitoreo se mantiene de forma permanente y que cualquier cambio en la reapertura de vialidades o nuevas afectaciones será informado oportunamente a la ciudadanía.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

clases_9bf0d52424
Se extiende suspensión de clases presenciales por frío extremo
Whats_App_Image_2026_01_26_at_5_31_19_PM_67f2838811
Frío provoca ausentismo escolar en el sur de Tamaulipas
AP_26026185169061_2c37fb896f
Tormenta invernal 'Fern' deja más de 20 muertos en EUA
publicidad

Últimas Noticias

Waldo_Fernandez_af44294476
Exhibe Waldo 'protesta montada' por PRIAN y los reta a debate
Norman_Quijano_96344cdcd8
EUA deporta al excandidato de El Salvador Norman Quijano
Whats_App_Image_2026_01_26_at_9_14_23_PM_564750a440
Supervisa Samuel García avances clave en L6 del metro
publicidad

Más Vistas

771efe49_488e_43e1_9999_9abcef58cbcb_427ff05e95
Huye vendedor de Changan con enganche; denuncian fraude masivo
tae_kwon_do_2026_e2b2844feb
DIF Nuevo León impulsa inclusión en maestros de TaeKwonDo
Whats_App_Image_2026_01_25_at_9_12_20_PM_6576aebcc7
Busca EUA a 'toda costa' a esposa regia de capo canadiense
publicidad
×