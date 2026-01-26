Podcast
Tamaulipas

Registran primera muerte por frío en Tampico, Tamaulipas

Un adulto mayor en situación de calle murió por hipotermia en Tampico, tras registrarse temperaturas de hasta 2 grados por el frente frío 30

  • 26
  • Enero
    2026

La primer muerte por frío ya se registró en Tampico.

Debajo de las gradas en una cancha de béisbol se encontró el cuerpo de un adulto mayor en situación de calle, con signos evidentes de hipotermia.

Con maniobras complicadas bomberos realizaron la extracción del sujeto que fue encontrado a un costado de montones de basura y que murió al no soportar la baja temperatura de hasta 2 grados que se reportó durante la madrugada.

El frente frío número 30 ha provocado descenso marcado en termómetro sobre todo para la frontera tamaulipeca con casi -3 grados centígrados.


