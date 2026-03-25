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Tamaulipas

Advierten impacto económico por crisis en maquilas de Matamoros

Desde el año pasado ya se había anticipado la posible salida de algunas maquiladoras, aunque existía la expectativa de que pudiera concretarse un rescate

  • 25
  • Marzo
    2026

El presidente de los Comerciantes y Empresarios del Noreste (UCEN), Héctor Castillo, advirtió que la crisis en el sector maquilador tendrá un impacto directo en la economía local, al tratarse de una actividad de la que depende en gran medida la ciudad.

Señaló que desde el año pasado ya se había anticipado la posible salida de algunas maquiladoras, aunque existía la expectativa de que pudiera concretarse un rescate que evitara mayores afectaciones.

Sin embargo, reconoció que se trata de una problemática compleja con origen internacional, vinculada principalmente a la situación económica en Estados Unidos.

Castillo Hernández destacó que, aunque autoridades municipales, estatales y federales han comenzado a intervenir —incluyendo la reciente visita del secretario del Trabajo—, el impacto será inevitable en Matamoros.

Explicó que las consecuencias no solo alcanzan a los trabajadores, sino también a proveedores y empresas locales que dependen de la actividad de las maquiladoras, lo que podría generar un efecto en cadena en la economía de la región.

Finalmente, expresó su esperanza de que el proceso de venta de algunos grupos industriales pueda concretarse como una medida de rescate, con el objetivo de reducir el impacto económico y preservar la mayor cantidad posible de empleos en la ciudad.


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