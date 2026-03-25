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Tamaulipas

Restauranteros de Reynosa listos para Semana Santa

El sector restaurantero prevé una mayor afluencia y llama a consumir local, con promociones y oferta gastronómica para visitantes

  • 25
  • Marzo
    2026

El gremio restaurantero en Reynosa, representado por la Canirac, se declaró listo para recibir a visitantes locales y foráneos durante el periodo vacacional de Semana Santa, con la expectativa de un incremento en la actividad económica.

El presidente de Canirac Reynosa, Juan Carlos Gutiérrez, señaló que el sector se mantiene preparado ante la temporada de Cuaresma y la alta afluencia que representa la Semana Mayor.

“Sabemos que la cuaresma empezó hace un par de semanas; siempre el gremio restaurantero, y no nada más en el tema de restaurantes de mariscos, estamos preparados y sabemos que estos días de cuaresma, y sobre todo la Semana Mayor como es la Semana Santa, sí estamos listos y con gusto de recibirlos”, expresó.

Aunque la ciudad no cuenta con destinos de playa, es reconocida como la “Ciudad del Buen Comer” por su amplia variedad de platillos de cocina local, nacional e internacional, por lo que el sector ha impulsado estrategias para fortalecer el consumo interno.

“Invitarlos a que consuman lo que son los restaurantes locales y los restaurantes afiliados a Canirac; tenemos el programa ‘Consume lo nuestro, consume local’, siempre lo seguimos promoviendo. De este lado seguimos trabajando con la ruta gastronómica, por ahí ya vamos en la quinta visita y hemos estado recorriendo restaurantes de mariscos”, destacó.

En relación con las reuniones que realiza la Dirección de Oficinas Fiscales en Tamaulipas, el sector restaurantero manifestó su respaldo, al tiempo que se mantiene a la espera de mayor información sobre los beneficios disponibles.

“Que nos bajen toda la información para poderla hacer llegar a los socios; se hablaba de descuentos hasta el último día de marzo, y también de beneficios a través de organismos como Canirac, como la licencia de alcoholes con un 15% de descuento para los afiliados. Por eso siempre los invitamos a que se afilien, porque sí vale la pena estar dentro del gremio restaurantero”, concluyó.


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