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Tamaulipas

Modernizan las oficinas fiscales en Tamaulipas

Autoridades impulsan facilidades, capacitación y nuevos módulos para agilizar trámites y mejorar atención a contribuyentes

  • 25
  • Marzo
    2026

Marcelo Olán Mendoza, director de Oficinas Fiscales en Tamaulipas, informó que se llevan a cabo reuniones con sectores empresariales en distintos municipios, con el propósito de dar a conocer las facilidades que otorga el Gobierno del Estado para el pago de impuestos.

El funcionario explicó que estas acciones buscan fortalecer la eficiencia en los servicios que se brindan a la ciudadanía.
“La finalidad es dar a conocer todos los beneficios que se otorgan en las oficinas fiscales del Estado, que son beneficios otorgados por el gobernador, el doctor Américo Villarreal, y es buscar al 100% la eficiencia en los servicios. Como ustedes saben, desde que llegamos a esta oficina hace año y medio, se lograron acuerdos con empresarios para brindarles atención y creamos lo que fue la caja empresarial”, expresó.

Asimismo, señaló que se realizan capacitaciones constantes al personal en los municipios donde operan estas oficinas, con el objetivo de agilizar los trámites y reducir los tiempos de espera para los contribuyentes.

“Gracias a Dios va avanzando, la gente está recuperando la confianza, porque en la mayoría de las oficinas fiscales se está trabajando con eso. Hemos capacitado al personal para que trabajen con vocación de servicio, formándolos en el arte de servir a los demás, y de esta manera todos los compañeros están concientizando y llevando a cabo el proyecto humanista”, destacó.

Olán Mendoza reconoció que aún hacen falta más oficinas en algunos municipios; sin embargo, adelantó que se contempla la instalación de módulos en comunidades donde no se cuenta con este tipo de dependencias.

“Se tiene planteado poner módulos en áreas que están muy retiradas para acercar los servicios, que es una de las cinco encomiendas del gobernador: siempre servirlos como quien está de servicio”, concluyó.


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