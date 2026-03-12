Agua contaminada inquieta a vecinos de Matamoros

Habitantes de distintas colonias de Matamoros denunciaron en redes sociales que el agua potable llega a sus hogares con apariencia turbia, oscura y con tonalidad café, lo que ha generado preocupación entre la población.

A través de fotografías y videos difundidos en internet, vecinos mostraron cómo el líquido sale con sedimentos desde las llaves de sus viviendas, lo que ha provocado cuestionamientos sobre la calidad del servicio.

El gerente general de la Junta de Agua y Drenaje de Matamoros, Marco Antonio Hernández Acosta, aseguró que hasta el momento el organismo no ha recibido reportes formales por parte de los usuarios sobre esta situación.

El funcionario explicó que en las plantas potabilizadoras uno y dos el agua cumple con los parámetros de calidad establecidos por la autoridad sanitaria, por lo que descartó fallas en el proceso de potabilización.

De acuerdo con el organismo, la coloración del agua podría deberse a acumulación de sedimentos dentro de la red de tuberías, situación que en ocasiones requiere realizar purgas en la red o en las tomas domiciliarias.

Ante las denuncias, la dependencia pidió a los ciudadanos que, si detectan alguna anomalía en el servicio, realicen el reporte correspondiente para que personal técnico pueda revisar las líneas y determinar el origen del problema.

Comentarios