Tamaulipas

Responden sobre polémica por Comapa a alcalde de Río Bravo

Asegura secretario de Recursos Hidráulicos que en esta administración estatal se han realizado más obras en el último período que en los cinco años anteriores

  • 10
  • Marzo
    2026

El secretario de Recursos Hidráulicos para el Bienestar, Raúl Quiroga Álvarez, respondió a las acusaciones del alcalde de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, ya que el organismo operador está manejado por gente asignada por el estado. 

“Está en su derecho de solicitarla (la Comapa) y nosotros estamos respetando los tiempos jurídicos, no son tiempos que marque la Secretaría de Recursos Hidráulicos, el tema está también en el congreso y se está haciendo el análisis”, dijo Quiroga. 

“Primero mandó una solicitud personal, no se puede atender, se requirió que se repusiera el procedimiento y que fuera una autorización del Cabildo la cual hicieron, pero hay plazos”, dijo Quiroga. 

Al referirse a la crítica del alcalde riobravense, sobre la deficiente calidad del servicio de agua en la ciudad, Quiroga Álvarez aseguró que esta administración estatal ha realizado más obras en el último período que en los cinco años anteriores, incluyendo la rehabilitación de un dren y el proyecto ejecutivo para traer agua directa del Río Bravo. 

Aunque reconoció que se está viviendo una situación de bajos niveles en el Río Bravo que afecta la calidad del agua, explicó que se realizan trabajos de reposición de compuertas para solucionar el problema.


