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Tamaulipas

Alcalde de Reynosa exige resultados tras jornada de violencia

Señaló que estos casos ya han sido planteados en la mesa de seguridad, donde también destacó la participación del gobernador del estado en las estrategias

  • 30
  • Abril
    2026

Tras los recientes hechos de violencia registrados en Reynosa, el alcalde Carlos Víctor Peña Ortiz expresó su preocupación luego de la muerte de una menor la mañana del 30 de abril, quien fue alcanzada por una bala perdida en medio de un hecho violento.

El caso de Camila se suma a otro ocurrido apenas una semana antes, cuando un adolescente perdió la vida en circunstancias similares mientras se dirigía a un tianguis, lo que ha encendido la alerta por las víctimas colaterales en la ciudad.

Ante este panorama, el edil reconoció que los incidentes han sido constantes y lamentables, al tiempo que insistió en la necesidad de que las fiscalías, tanto estatal como federal, agilicen las investigaciones para dar con los responsables.

“Verdaderamente lamentamos mucho este tipo de hechos, esperemos que no se sigan presentando, porque ya van varios, muy lamentable que se ha estado presentando en la ciudad, de igual forma, hay muchas denuncias que se están presentando, y esperemos que la fiscalía dé una respuesta sobre esto pronto, tanto la federal como la estatal”, expresó.

Señaló que estos casos ya han sido planteados en la mesa de seguridad, donde también destacó la participación del gobernador del estado en las estrategias para contener la violencia que afecta a Reynosa.

“La verdad es que el gobernador está muy al pendiente de la mesa de seguridad y él está haciendo su mayor esfuerzo para acabar con esto, nosotros lo que sí buscamos es que haya una respuesta de las fiscalías y hacemos un fuerte llamado desde el municipio de Reynosa”, agregó.

El alcalde subrayó que la ciudadanía demanda resultados y respalda la implementación de operativos, al considerar que la situación de seguridad en la ciudad se mantiene en un nivel crítico.

“Yo creo que todos los de Reynosa estamos a favor de que haya operativos porque la situación sí es crítica y hemos tenido muchísimos incidentes”, concluyó.


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