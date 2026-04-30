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Deportes

Destaca UANL en taekwondo en los Campeonatos Universitarios

El equipo representativo de la UANL obtuvo cuatro medallas de oro, una de plata y cuatro bronces en los Campeonatos ANUIES 2026

  • 30
  • Abril
    2026

La Universidad Autónoma de Nuevo León reafirmó su fortaleza en la disciplina de taekwondo durante los Campeonatos Nacionales Universitarios, al firmar una destacada actuación que se tradujo en un total de nueve medallas: cuatro de oro, una de plata y cuatro de bronce.

Bajo la dirección del entrenador Fernando Álvarez, el representativo auriazul mostró solidez competitiva y un alto nivel técnico frente a rivales de todo el país.

Las preseas doradas fueron conquistadas por Ángel Axel Hernández Bazán en la categoría de 63 kilogramos, Eduardo Alfonso Villalón González en 74 kilogramos, e Iván Chávez Espinoza en 80 kilogramos. 

Fernando Álvarez calificó el desempeño como altamente positivo, al subrayar no solo el medallero, sino los valores demostrados por las y los atletas.

Destacó que la constancia y el trabajo previo fueron claves para competir al máximo nivel, incluso frente a instituciones con mayor experiencia internacional.


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